Osuđenici KPZ Sarajevo-odjeljenje Ustikolina čistili priobalje Drine u Goraždu

Osuđenici Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Sarajevo koji zatvorsku kaznu izdržavaju u odjeljenju Ustikolina, danas su radili na čišćenju priobalja rijeke Drine u užem gradskom jezgru u Goraždu.

Federalno ministarstva pravde i rukovodstvo KPZ Sarajevo time je pozitivno odgovorilo na zahtjev koji je uputila Gradska uprava Goražde.

Pomoćnik direktora KPZ Sarajevo – odjeljenje Ustikolina Elvir Prašo pojašnjava da rehabilitacija i resocijalizacija uključuju radne aktivnosti, a osuđenici ih obavljaju i u sklopu KPZ-a. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija predviđa i da se na osnovu zahtjeva drugih organizacija i ustanova može odobriti izvođenje osuđenih lica na radove van kruga zavoda.

- Mi smo dobili saglasnost Federalnog ministarstva pravde da možemo izvoditi osuđena lica van kruga zavoda na radove, tako da ćemo mi to iskoristiti jer koliko to treba lokalnoj zajednici potrebno je i nama da te ljude uključimo i pokažemo da i oni mogu nakon isteka zatvorske kazne biti uključeni u društvo i pokazati možda nekim eventualnim budućim poslodavcima da su vrijedni, radni i da su to neki samo loši trenuci koji su bili u njihovom životu ranije - kazao je pomoćnik direktora KPZ Sarajevo – odjeljenje Ustikolina, Elvir Prašo

Priobalje Drine čistilo je 25 osuđenika, a rad na uređenju javnih površina uglavnom se danas koncentrisao na veoma zapuštenu obaloutvrdu.

- Odlučili smo se da ova prva ali ne i posljednja akcija bude upravo obala rijeke Drine s obzirom da je turistička sezona u jeku, da predstoji Festival prijateljstva u Goraždu, i nadamo se da ćemo ovaj problem riješiti danas i narednih dana kada budemo izvodili osuđenike – kazao je Prašo.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović naglašava da se potreba za ovim vidom angažmana pojavila jer komunalno preduzeće nema dovoljan broj radnika da završi taj i druge poslove na uređenju grada. Dodatni problem je i činjenica da se na javni poziv gradske uprave niko nije prijavio za čišćenje.

- Zahvalni smo Federalnom ministarstvu pravde i rukovodstvu KPZ Sarajevo koji su dali saglasnost da to učine osuđenici. Uvjerili smo se da će angažovani na čišćenju uspjeti, po svemu sudeći, za jedan dan očistiti priobalje između dva mosta i pokazati da je to fizički moguće - kazao je Imamović.