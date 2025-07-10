Izetbegović: Ako Dodik ostane u politici, stvari se neće dobro završiti za BiH

Lider SDA Bakir Izetbegović komentarisao je za N1 u emisiji Dan uživo aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, odnos Milorada Dodika prema pravosuđu, te potencijalna politička partnerstva pred izbore 2026. godine. Izetbegović je više puta naglasio kako Dodik ne smije ostati u političkom životu BiH, jer – kako je rekao – “stvari se neće dobro završiti”.

– Mislim da je država ponižena, a svi koji je vole su ovim razvojem događaja duboko povrijeđeni. Ljudi bi trebali biti jednaki pred zakonom. Ako uradite ono što su oni uradili, trebali biste odgovarati, a ne biti amnestirani. Ovo nas vodi prema sukobima. Ako Dodik ostane u politici, stvari u BiH neće završiti dobro. Ovo popuštanje vodi u pogrešnom smjeru – poručio je Izetbegović.

Osvrnuo se i na činjenicu da su, nakon Dodika, pred Sud BiH došli i Radovan Višković i Nenad Stevandić, kojima su mjere pritvora ukinute, a izrečene mjere zabrane.

– Prije nekoliko dana Dodik je u Nevesinju govorio o stvaranju “Srbije u BiH”. Slično je rekao i ranije, u Kosovskoj Mitrovici. To su vrlo opasne poruke – upozorio je.

“Cik-cak linija, ali uvijek osvoji dio prostora”

Govoreći o političkoj taktici Milorada Dodika, Izetbegović kaže da predsjednik RS-a stalno mijenja stavove, ali da iz svakog povlačenja ipak izvuče korist:

– Dodik jedan dan kaže jedno, drugi dan drugo. Kad pogledamo tu njegovu cik-cak liniju, vidi se da svaki put, i kad reterira, ipak osvoji dio prostora za sebe. Imamo dva ključna procesa: jedno je njegovo suprotstavljanje odlukama visokog predstavnika, a drugo blokada rada državnih institucija – kazao je.

Hoće li izbjeći drugostepenu presudu?

Na pitanje može li Dodik izbjeći osuđujuću drugostepenu presudu, Izetbegović odgovara:

– Vidjet ćemo. On čas negira, čas prihvata. Kaže – neće, pa hoće. Ali sve ide u smjeru koji njemu odgovara. Ako mu ne bude zabranjeno političko djelovanje i ako ne bude potpuno odstranjen iz politike, Bosna i Hercegovina će biti poražena. Krenut ćemo putem čiji kraj ne mogu predvidjeti – poručio je lider SDA.

Dodaje da političari s vremenom moraju biti uklonjeni, te navodi primjere iz međunarodne politike:

– Mladi dolaze. Jedno vrijeme će se činiti da on nešto kontrolira, ali politika se razvija iznutra. Marine Le Pen je odstranila oca. Angela Merkel je odstranila Helmuta Kohla. Tako to ide u politici – rekao je.

“Nije bilo dovoljno smjelosti da mu se suprotstave”

Izetbegović ističe da su i međunarodna zajednica i domaće pravosuđe pokazali slabost u odnosu prema Dodiku:

– Nije bilo dovoljno smjelosti da mu se odlučno suprotstavi – ni od međunarodne zajednice, ni od bh. pravosuđa. Čovjek je kršio zakone, blokirao ekonomski razvoj, izazvao iseljavanje mladih. Ne mogu se izračunati štete koje su te politike nanijele ovoj zemlji – rekao je.

Tvrdi da Dodik crpi podršku iz nacionalističkih narativa i osjećaja ugroženosti:

– Naravno da ima utemeljenje u nacionalizmima, strahovima od tuđe dominacije, pa i u nadi da će se dovršiti ratni ciljevi koji su prije 30 godina kulminirali genocidom. On predstavlja tu tamnu energiju – naglasio je.

Je li znao za ishod presude?

Na pitanje je li znao kakva će presuda biti, Izetbegović odgovara:

– Nisam znao ni prvi put, niti sada. Samo se bojim da mu ne popuste. Pretpostavljao sam da ga neće zatvoriti kako ne bi ispao heroj, ali zabrana političkog djelovanja je logična i nužna. Ili će biti poražen Milorad Dodik i ono što predstavlja, ili će biti poražena BiH – istakao je.

Na kraju je ukazao na neviđene prakse unutar pravosuđa i institucija:

– Čuli smo da je predsjednik VSTV-a rekao kako je mjesec dana unaprijed znao da se Dodik priprema za dolazak u Sud. Takvim praksama niko nije svjedočio. Ko je još imao Dodika osim nas? To treba pitati one koji su ga doveli i nešto mu garantovali. Pitanje je – šta su mu još obećali? – zaključio je Izetbegović.