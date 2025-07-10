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ODRŽANA RADIONICA

OS BiH pokrenule proceduru uspostavljanja rezervnog sastava od 5.000 pripadnika

Radnom grupom je predsjedavao šef Odsjeka za strukturu i organizaciju OS BiH, brigadir Haris Gazić

Održan sastanak. MO BiH

S. S.

10.7.2025

Radionica Radne grupe za izradu Prednacrta pravilnika o rezervnom sastavu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održana je od 08.-10.07. 2025. godine, u Domu Oružanih snaga BiH.

Nakon je što je koncept rezervnog sastava OS BiH potpisan od strane ministra odbrane, radna grupa je pristupila izradi Prednacrta pravilnika o rezervnom sastvu u OS BiH. U toku rada analizirane su mogućnosti aktiviranja rezervnog sastava u skladu sa vežećom legislativom iz ove oblasti.

Također, Radna grupa je analizirala opcije aktiviranja i popune rezervnog sastava, te kao rezultat analize prihvaćena je najpriuštivija opcija. Na osnovu naprijed navedenog Radna grupa je pripremila Prednacrta pravilnika o rezervnom sastvu u OS BiH koji će biti dostavljen menadžmentu Ministarstva odbrane BiH i organizacionim jedinicama, te Zajedničkom štabu OS BiH na dalje razmatranje.

Pored predstavnika MO i OS BiH na radionici su aktivno učestvovali i predstavnici NATO Štaba u Sarajevu, a drugog dana radionice učesnicima se pridružio i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse, generalmajor Mirsad Ahmić. Ovom prilikom general je optimistično podržao rad Radne grupe, kazavši da je formiranje rezervnog sastava od velikog značaja za OS BiH.

Radnom grupom je predsjedavao šef Odsjeka za strukturu i organizaciju OS BiH, brigadir Haris Gazić.  

# ORUŽANE SNAGE BIH
# MINISTARSTVO ODBRANE BIH
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