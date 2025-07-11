Zeničani šetali za Srebrenicu, Amel Tuka se pridružio: Na ovaj dan treba da pokažemo sva osjećanja

Nekoliko hiljada Zeničana pridružilo se danas na poziv Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije Zenica šetnji „Zenica za Srebrenicu“, kojom se tradicionalno na današnji dan u tom gradu odaje počast, u julu 1995. godine, ubijenim Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenice i Žepe.

Kultura sjećanja

Šetnji su se tradicionalno pridružili i čelni ljudi Medžlisa Islamske zajednice Zenica, a glavni imam zenički Sumedin ef. Kobilica podsjetio kako je vrijedan gest zeničkog muftije Mevludina ef. Dizdarevića, koji je za ovu godišnjicu sazvao sve vladine i nevladine organizacije te dogovorio da se koordinirano djeluje na obilježavanju 30. godišnjice genocida u Srebrenici na području grada Zenica.

- Važno je da svake godine imamo kulturu sjećanja. Naime, ukoliko se ne budemo sjećali onoga što nas je zadesilo, možemo očekivati da nam se ponovo desi jedan takav strašan prizor. Svake godine nastojimo da kroz MIZ Zenica, ali i kroz islamsku zajednicu u globalu, određenim kulturnim i drugim sadržajima držimo kontinuitet sjećanja genocida u Srebrenici. Danas smo ocijenili važnim da kroz ovu mirnu šetnju pridružimo se svim našim građanima, da pošljemo jednu poruku - prije svega mladim ljudima, koji trebaju da nastave ovaj kontinuitet kulture sjećanja, ali i svim ljudima dobre volje da ne smijemo zaboraviti ono što nam se desilo u Srebrenici, što se desilo u Bosni i Hercegovini te moliti dragoga Boga da se nikada i nikome više isto ne ponovi - poručio je Kobilica.

Proslavljeni bh. sportista, najbolji bh. atletičar u historiji Amel Tuka, također je ove godine svoje obaveze prilagodio obilježavanju 30. godišnjice genocida te se pridružio šetnji sa svojim sugrađanima.

- Jako je teško, meni lično, iz ove perspektive bilo šta govoriti. Mislim da je i sve rečeno, ali na ovaj dan treba da pokažemo sva osjećanja. Pogotovo mi, mlađe generacije, koje nismo, da kažem, doživjeli ništa i nismo bili rođeni u tom periodu. Ali, moramo biti svjesni toga. Ja sam, da kažem, dijete ovog naroda i zaista suosjećam sa svim porodicama. Zaista mi je jako teško samo gledati slike i služati priče mnogih žrtava i svjedoka, koje su cijelo jutro na radiju i televiziji - kazao je Tuka.

Pružamo ruku

Njihove su priče, dodao je, pouka kako da nastavimo dalje te i on smatra da možemo hodati uzdignute glave.

- Mi smo pobjednici, ponosni, a oni koji su to uradili i koji su činili genocid nad mojim narodom - samo zbog toga što smo druge nacije ili vjere i vjerskih ubjeđenja - najveći su gubitnici u svemu ovome. Mislim da to i jeste, u mome narodu - zašto ga volim i zašto sam sretan i ponosan što pripadam tome, jer težimo samo ka dobru. Ponovo smo tu, pružamo ruku svima- bez obzira na sve i, što je najvažnije, da ne težimo osveti - poručio je Tuka.

Predsjednica AMSDA Zenica Amna Pelja podsjetila je kako već 10 godina, na 11. juli, organiziraju mirnu šetnju „Zenica za Srebrenicu“ te da na ovakav način šalju poruku kako Zenica stoji uz Srebrenicu, ali i da odaju počast svim nevino stradalim žrtvama tog grada bh. podrinja.