Video / Nekoliko sati nakon kolektivne dženaze: Iz Memorijalnog centra "progovara" jedino tišina

Nekoliko sati nakon kolektivne dženaze žrtvama genocida u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari sve zvanice su napustile područje Potočara.
POTOČARI
Najmlađe žrtve genocida od kojih su se danas oprostili njihovi najbliži su 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić
Prazan Memorijalni centar. Avaz
Nekoliko sati nakon kolektivne dženaze žrtvama genocida u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari sve zvanice su napustile područje Potočara.
Mještani Potočari su ostali sami da oplakuju najmilije, a samo područje Memorijalnog centra je potpuno prazno.
Najmlađe žrtve genocida od kojih su se danas oprostili njihovi najbliži su 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić.
Najstarija žrtva je Fata Bektić, koja je u trenutku kada je ubijena imala 67 godina.
Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana danas su pronašli: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).
Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina. Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.
"AVAZ" SAZNAJE
NA NJEGA PUCAO ŽDRALE
"AVAZ" NA LICU MJESTA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
RODNO MJESTO NJEGOVOG OCA