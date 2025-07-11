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NAJVIŠA ZGRADA U BIH

Snimak iz zraka / "Avaz Twist Tower" u zelenoj boji povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici

U Potočarima je danas ukopano sedam žrtava genocida, a najmlađi među njima su bili 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić

"Avaz Twist Tower" u zelenoj boji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

11.7.2025

Najviša zgrada u državi, "Avaz Twist Tower", večeras svijetli u zelenoj boji povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici, koji je počinjen 11. jula 1995. godine.

Podsjećamo, u Potočarima je danas ukopano sedam žrtava genocida, a najmlađi među njima su bili 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić.

Najstarija žrtva je Fata Bektić, koja je u trenutku kada je ubijena imala 67 godina.

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana danas su pronašli: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina. Danas, tri decenije kasnije, konačno su pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.

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# AVAZ TWIST TOWER
# SREBRENICA
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