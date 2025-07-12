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JAČANJE ODNOSA

Zvizdić primio visoku delegaciju iz Saudijske Arabije

Sagovornici su se saglasili da će Grupe prijateljstva u oba zakonodavna tijela igrati važnu ulogu u promoviranju saradnje

Zvizdić sa delegacijom Saudijske Arabije. Parlament BiH

E. A.

12.7.2025

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Denis Zvizdić sastao se danas sa visokom delegacijom Kraljevine Saudijske Arabije, koju je predvodio predsjedavajući Grupe prijateljstva između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije i član Savjetodavnog vijeća (Majlis Ash-Shura) Kraljevine Saudijske Arabije Abdulrahman bin Sanhat Al-Harbi.

Tokom sastanka razgovarano je o jačanju bilateralnih odnosa između dvije prijateljske zemlje, s posebnim akcentom na parlamentarnu saradnju, ekonomske veze, turizam i kulturnu razmjenu. Istaknuta je obostrana spremnost za intenziviranje međusobnih kontakata i produbljivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Predsjedavajući Zvizdić je izrazio zahvalnost Kraljevini Saudijskoj Arabiji na dosadašnjoj podršci Bosni i Hercegovini, te naglasio važnost nastavka prijateljskih odnosa koji se temelje na uzajamnom poštovanju i partnerstvu.

Sagovornici su se saglasili da će Grupe prijateljstva u oba zakonodavna tijela igrati važnu ulogu u promoviranju saradnje između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije, saopćeno je iz Kabineta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denisa Zvizdića.

# DENIS ZVIZDIĆ
# SAUDIJSKA ARABIJA
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