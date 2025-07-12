Konaković učestvovao na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum 2025

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravio je 12. jula 2025. godine u Dubrovniku, gdje je učestvovao na panelu u okviru međunarodne konferencije Dubrovnik Forum, na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.

Dubrovnik Forum predstavlja važnu platformu za razmjenu stavova o aktuelnim globalnim izazovima. Ovogodišnji Forum je okupio predstavnike vlada, međunarodnih institucija i ekspertske zajednice radi razmjene mišljenja o sigurnosti, evropskoj perspektivi i izazovima savremenog međunarodnog okruženja.

Na panelu pod nazivom “Zapadni Balkan i euroatlantski put: povjerenje, transparentnost, transformacija”, posvećenom euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ministar Konaković istakao je stratešku važnost evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu.

Sigurnosi smisao

Ministar je također istakao da Bosna i Hercegovina nije samo geografski dio Evrope - već da svojom kulturom, historijskim i ekonomskim značajem već pripada evropskom prostoru. U sigurnosnom smislu, Bosna i Hercegovina se profilira kao pouzdan oslonac regionalne sigurnosti, čime se dodatno opravdava njena evropska perspektiva.

Otvorena je tema političkih blokada koje usporavaju reformske procese i u kontekstu zakonskih obaveza koje BiH mora ispuniti prema zahtjevima iz Brisela. Istaknuto je da je, uprkos izazovima, u saradnji sa opozicionim predstavnicima iz Republike Srpske usvojeno pola ključnih zakonskih rješenja iz evropske agende, čime se pokazuje potencijal institucionalne saradnje, uprkos političkim tenzijama.

Duboka posvećenost

Povodom obilježene 30. godišnjice genocida u Srebrenici, naglašena je duboka posvećenost Bosne i Hercegovine principima pomirenja, istine i pravde. Uprkos naslijeđu tragične prošlosti, naša zemlja se dosljedno potvrđuje kao tolerantno društvo koje ne gaji osvetoljubivost, ne veliča zločine i odlučno bira mir kao temelj budućnosti. Evropske integracije su prepoznate kao prirodan nastavak tog puta - okvir u kojem Bosna i Hercegovina gradi stabilnost, odgovornost i pravedan poredak, oslanjajući se na vrijednosti koje dijeli sa savremenom Evropom.

Na marginama Foruma održano je više bilateralnih susreta sa zvaničnicima iz regiona i šire, usmjerenih ka jačanju međusobne saradnje, razmjeni stavova o aktuelnim vanjskopolitičkim pitanjima te unapređenju partnerskih odnosa u duhu evropske solidarnosti, saopćeno je iz MVP-a.