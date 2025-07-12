Katar tražio od Foče i Đođića da odstupe i da sačuvaju televiziju: Oni odbili, ugašen program

Ako bi se Edhem Fočo i Tarik Đođić povukli s čela Al Jazeere Balkans, ova televizija ne bi bila ugašena, saznaje Istraga.ba iz više izvora bliskih televiziji i vlastima u Kataru.

Prema istim izvorima, Fočo i Đođić su dobili ponudu da se povuku, a da televizija nastavi sa radom. No, Edhem Fočo, siva eminencija ove televizije, tvrdio je kako su poslovi Al Jazeere Balkans direktno povezani s njegovim imenom, te da ovaj projekat pravno ne može funkcionisati bez njega. Nakon što je odbijen prijedlog iz Dohe, vlasnici su odlučili u potpunosti ukinuti program na Balkanu.

Fiktivne potvrde

Problemi na relaciji Doha–Sarajevo eskalirali su 28. novembra prošle godine, kada je objavljeno da je Tarik Đođić, direktor AJB-a, izdavao navodno fiktivne potvrde kompaniji Mindset u vlasništvu članova porodice Gordana Memije. Zbog tih potvrda, izdatih s pečatom Al Jazeere Balkans, propao je Samit lidera Zapadnog Balkana i EU, koji je trebala organizirati Memijina firma. Ambasada Katara brzo je obavijestila vlasti u Dohi da je narušen ugled njihove kompanije u Sarajevu, a centrala Al Jazeere naložila je hitnu reviziju poslovanja. Kako bi pružio podršku, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, hitno je otputovao u Dohu 15. decembra 2024. godine. O detaljima sastanaka javnost je bila obaviještena, osim o sastanku s direktorom Al Jazeere. Konaković je, kako saznajemo, pokušao organizirati sastanak i s vlasnicima Al Jazeere, no oni tada nisu bili dostupni zbog službenih obaveza.

Ministrov pokušaj lobiranja nije dao rezultate. Al Jazeera je nastavila reviziju balkanskog programa i otkrila brojne nepravilnosti u angažmanima vanjskih produkcijskih kuća. Najčešće su sarađivali s firmama povezanim s Gordanom Memijom, kumom ministra Konakovića, dok je njegova supruga Dalija Hasanbegović bila „zaštitno lice“ Al Jazeere Balkans.

Također, Al Jazeera Balkans realizirala je nekoliko sumnjivih poslova i s BH Telecomom, pri čemu je većinu medijske saradnje vodila Nađa Lutvikadić-Fočo, supruga Edhema Foče. BH Telecom bio je generalni pokrovitelj projekta Al Jazeera Balkans Doc festivala. Direktor AJB DOC-a bio je Fočo, a supruga Lutvikadić se brinula za partnersvo s BH Telecomom.

Predmet istrage

Gordan Memija i njegovi poslovi s AJB-om predmet su istrage Tužilaštva BiH u okviru operacije „Black Tie“. Prema nalazima Uprave za indirektno oporezivanje, Memijine firme izmjenjivale su sumnjive fakture s Al Jazeerom Balkans za snimanje i postprodukciju serijala „Alhemija Bakana“. Istražitelji su otkrili dokaze o pokušajima da se izvještaj UIO „ispegla“, uključujući snimke sastanaka Memije sa inspektorima UIO.

Akcija „Black Tie“, usmjerena protiv narko kartela Edina Gačanina „Tita“, rezultirala je i hapšenjem Seada Preljevića, zaposlenika AJB. On i Davor Curla osumnjičeni su da su iz Nizozemske prenijeli novac članovima kartela, koji je potom navodno predan Memiji. Prema navodima iz istrage, novac je trebao biti iskorišten za kupovinu uniformi za Specijalnu jedinicu FUP-a kao znak zahvalnosti Gačaninu zbog njegove saradnje s federalnim specijalcima prilikom dolaska u BiH 2016. godine, navodi Istraga.ba.