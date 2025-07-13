Dalija Hasanbegović-Konaković o gašenju Al Jazzere: Bili smo sigurno jedna od najvećih direktnih stranih investicija

Dalija Hasanbegović Konaković, prezenterka vijesti na ugašenoj Al Jazeere Balkans, oglasila se nakon posljednjih vijesti o gašenju ove medijske kuće.

- Neponovljiva. Neuporediva. Nedostižna. I po profesionalnim standardima i po zaštiti radnika i po kolektivu od 250 ljudi iz cijelog regiona koji se zaista iskreno vole i uživaju raditi zajedno.

Firma dobrih ljudi. Druga porodica. Druga kuća. Trećina mog dosadašnjeg života. Sve najljepše i najvažnije i privatno i profesionalno mi se desilo u ovih 14 godina.

Ponosna i zahvalna beskrajno jer sam bila dio ovog nevjerovatnog putovanja. Stigla sam na Al Jazeeru Balkans prije prvih stolica. Jučer sam ostala dva sata sama u praznoj redakciji gledajući stolice. Kao da napuštam dom u kojem sam odrasla.