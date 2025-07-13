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OSTALA DVA SATA

Dalija Hasanbegović-Konaković o gašenju Al Jazzere: Bili smo sigurno jedna od najvećih direktnih stranih investicija

Sve najljepše i najvažnije i privatno i profesionalno mi se desilo u ovih 14 godina, kaže Hasanbegović - Konaković

Hasanbegović - Konaković: Odjavila program Al Jazeere Balkans. Facebook

E. T.

13.7.2025

Dalija Hasanbegović Konaković, prezenterka vijesti na ugašenoj Al Jazeere Balkans, oglasila se nakon posljednjih vijesti o gašenju ove medijske kuće. 

- Neponovljiva. Neuporediva. Nedostižna. I po profesionalnim standardima i po zaštiti radnika i po kolektivu od 250 ljudi iz cijelog regiona koji se zaista iskreno vole i uživaju raditi zajedno. 

Firma dobrih ljudi. Druga porodica. Druga kuća. Trećina mog dosadašnjeg života. Sve najljepše i najvažnije i privatno i profesionalno mi se desilo u ovih 14 godina. 

Ponosna i zahvalna beskrajno jer sam bila dio ovog nevjerovatnog putovanja. Stigla sam na Al Jazeeru Balkans prije prvih stolica. Jučer sam ostala dva sata sama u praznoj redakciji gledajući stolice. Kao da napuštam dom u kojem sam odrasla. 

Edhemu i Tariku bi trebalo spomenik dići. Od usputne ideje do 14 godina poslovanja, jedini Al Jazeerin projekat koji je samostalno radio. Bili smo sigurno jedna od najvećih direktnih stranih investicija bez dinara koji je izašao vani. Prvi dom skoro 200 beba čije su mame imale godinu dana potpuno plaćenog porodiljskog, a bebe odmah po rođenju dopunsko međunarodno zdravstveno osiguranje ogromnih polisa koje su pokrivale sve. I to je samo djelić uslova koje niko nikada neće nadmašiti. Čak i sada na kraju dobijamo prava koja mnogi nemaju ni dok rade.

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Nastali smo kao čudo. U balkanskom medijskom svijetu bili smo čudo. Nestali smo kao čudo. I kako da mi zabranite da vjerujem u čuda. I kada se smijemo i kada boli, to je Al Jazeera, to se voli - napisala je Hasanbegović - Konaković.

# DALIJA HASANBEGOVIĆ-KONAKOVIĆ
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