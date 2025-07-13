Dino žali Dalijino radno mjesto, za sve mu, umjesto problematičnog kuma, krivi mediji

U mnogim reakcijama na gašenje Al Jazeere, javila se i Crna kravata.

Umjesto da objasni kako je državnu poziciju zloupotrijebio da (neuspješno) zaštiti kriminal svog kuma zbog kojeg su vlasnici odlučili da ukinu Al Jazeeru Balkans, uvijek nervozni i umišljeni Dino Konaković, objavio je svoj status.

Prenosimo ga u cjelosti:

- Profesionalni mediji, novinarska udruženja, novinari, fakulteti i javne ličnosti iz regiona oglasili su o gašenju Al Jazzera Balkans objektivno i vrlo emotivno.

Medijski lešinari koji za obračun sa mnom koriste ovu temu i lešinare nad sudbinom 250 uposlenika pišu laži i gadosti.

Ja sam tu za vas kad god skupite hrabrost da se sa mnom uživo medijski obračunate, pred kamerama vaših medija, Avdo Avdiću, Fahrudine Radončiću, Dženana Karup Druško, Sejo Numanoviću, Eveline Trako, redakcija Slobodna Bosna, The Bosnia Times.

Ostavite na miru profesionalce koji su u novinarstvu sve ono što vi nikad nećete biti - poručio je Konaković u svom statusu na Facebook profilu.

Inače, političar koji se raspada po svim šavovima, htio bi pažnju javnosti i eventualnu krivičnu odgovornost tobožnjom polemikom sa novinarima skrenuti na sebe.

Za njega već uobičajena uličarska zamjena teza, ovoga puta je - nakon otkazivanja skupa regionalnih lidera i zabrane sastanka evropskih rabina - internacionalizirana i u arapskom svijetu.

Ovaj neuspješni lik ne zaslužuje bilo kakvo javno sučeljavanje, prije nego - što bi rekao Bakir Izetbegović - se ispriča sa tužiteljima po više tema.

A Tužilastvo BiH i Federalni USKOK trebali bi dodatno ispitati šta se sve (kriminalno) radilo u Al Jazeere bez da Konaković ometa istragu i privlači pažnju na sebe i na svoju izvjesnu nebitnost.

Pošto me mojim imenom i prezimenom prozvao gospodin u pokušaju Elmedin Konaković - evo mu moga prvog odgovora.

Evelin Trako, glavni i odgovorni urednik "Dnevnog avaza", medija kojeg je već 30 godina nemoguće cenzurisati i uplašiti!