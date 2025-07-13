Supruga Konakovića o gašenju Al Jazeere: "Arapi su postali nemilosrdni", kolege nazvala špijunima

Dalija Hasanbegović, bivša novinarka Al Jazeere Balkans i supruga ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, izazvala je burne reakcije nakon što je, komentarišući gašenje regionalnog centra ove televizije, oštro kritikovala vlasnike i kolege.

Kako navodi portal Istraga.ba, Hasanbegović je u komunikaciji s bivšim kolegama izjavila da su "Arapi postali nemilosrdni" te da su "usvojili bezosjećajnu američku korporativnu praksu – režu bez emocija".

Posebno je odjeknula njena tvrdnja da među novinarima Al Jazeere Balkans ima i onih koje je nazvala "špijunima".

Podsjetimo, Istraga.ba je ranije objavila da su kadrovi Naroda i pravde (NiP) imali značajnu ulogu u procesu zatvaranja Al Jazeere Balkans. Prema njihovim navodima, brojni novinari o gašenju redakcije nisu bili zvanično obaviješteni, već su informacije saznali tri dana ranije – upravo putem pomenutog portala.

Navodno su tada čelnici Al Jazeere Balkans, Edhem Fočo i Tarik Đođić, pokušali umiriti nezadovoljstvo u redakciji prijetnjama – poručivši novinarima da moraju poštovati odredbe ugovora sve dok ne dobiju otpremnine.

Situacija oko zatvaranja Al Jazeere Balkans ostaje jedna od najkontroverznijih medijskih tema u regiji, a izjave Hasanbegović dodatno rasplamsavaju debatu o ulozi politike i stranog kapitala u medijima.