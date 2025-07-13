Velika potražnja za prvim euroobveznicama Federacije BiH: Stabilna prilika za investitore

Za prve euroobveznice Federacije BiH na Londonskoj berzi, kojima se entitet namjerava zadužiti za 350 miliona eura, vlada veliko interesovanje, izvještava Indikator.ba.

Prema GlobalCapitalu, Federacija Bosne i Hercegovine osigurala je više od 1,8 milijardi eura narudžbi za svoju debitantsku emisiju euroobveznica. U početku se govorilo o prinosu od otprilike šest posto, ali zbog snažne potražnje konačni prinos postavljen je na 5,5 posto. Obveznicama, koje dospijevaju u julu 2030., upravljali su Bank of America, Deutsche Bank i UniCredit. Ovaj snažan rezultat ukazuje na značajan interes investitora za debitantsku emisiju obveznica Federacije.

Prema saopćenju Londonske berze, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International i UniCredit Bank su upravitelji stabilizacije za izdavanje obveznica. Očekuje se da će period stabilizacije trajati od 10. jula 2025. do (najkasnije) 28. augusta 2025.

Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri Federcije BiH nisu registrirani prema Zakonu o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država iz 1933. i neće se nuditi u Sjedinjenim Američkim Državama. Ponuda je prvenstveno usmjerena kvalificiranim ulagačima u evropskom ekonomskom prostoru i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovo označava prvo međunarodno izdavanje obveznica za Federaciju Bosne i Hercegovine, što potencijalno uspostavlja njenu prisutnost na globalnim tržištima duga.

Podsjećamo da je u junu 2024. godine Federacija BiH dobila prvu kreditnu ocjenu od bonitetne agencije S&P Global Ratings – ‘B+/B’. Gotovo godinu kasnije, 23. maja 2025., S&P Global Ratings potvrdio je ‘B+/B’ dugoročni i kratkoročni kreditni rejting FBiH.- Rejting Federacije BiH ograničen je redovnom eskalacijom političkih napetosti između konstitutivnih entiteta, FBiH i Republike Srpske, i centralnih vlasti u zemlji.

Politička ravnoteža

Štaviše, suptilna politička ravnoteža s Vladom i Parlamentom Federacije komplicira donošenje odluka u sferi budžeta, što dovodi do kašnjenja u odobravanju i provedbi budžeta, kao i slabe discipline potrošnje, uključujući i državne firme.

Političke komplikacije odgađaju napredak zemlje prema pristupanju EU i smanjuju apetit ulagača za projekte u Federaciji, navedeno je u projeni agencije S&P, uz konstataciju da će teret duga ostati umjeren.

Ukupan dug kojim upravlja Federalno ministarstvo finansija na dan 31. 3. 2025. iznosio je 6.441.283.255 KM, od čega na unutarnjui dug otpada 1.566.220.206 KM, a na vanjski 4.875.063.049 KM.