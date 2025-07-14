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BILATERALNI ODNOSI

Konaković u posjeti SAD, najavljen sastanak s predstavnicima administracije te članovima Kongresa

Tokom susreta sa američkim zvaničnicima šef bh.diplomatije razgovarati će o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji i regiji

Elmedin Konaković. Fena

FENA

14.7.2025

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 14. do 17. jula u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

Konaković će se susresti sa predstavnicima američke administracije te članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu ( Washingtonu).

Tokom susreta sa američkim zvaničnicima, šef bh. diplomatije će razgovarati o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država te aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji i regiji, s naglaskom na reformske procese u kontekstu europskih i euroatlantskih integracija, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH. 

# SAD
# VAŠINGTON
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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