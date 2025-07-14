Konaković u posjeti SAD, najavljen sastanak s predstavnicima administracije te članovima Kongresa

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 14. do 17. jula u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

Konaković će se susresti sa predstavnicima američke administracije te članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu ( Washingtonu).

Tokom susreta sa američkim zvaničnicima, šef bh. diplomatije će razgovarati o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država te aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji i regiji, s naglaskom na reformske procese u kontekstu europskih i euroatlantskih integracija, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH.