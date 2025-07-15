Skoko: SPS ne prihvata samovolju – odluke se donose unutar partije, a ne po kafanama

Socijalistička partija Srpske je ozbiljna i legalistička politička organizacija u kojoj se poštuju odluke, dogovori i unutrašnji red. Upravo zato je Predsjednički kolegijum SPS ranije donio odluku o raspuštanju Opštinskog odbora u Gacku, jer su pojedini odbornici, poput Siniše Mandića i Srđana Vujovića, djelovali suprotno stavovima partije i pokušali da, bez saglasnosti partijskih organa, prave nove koalicione dogovore sa SDS-om i načelnikom opštine Gacko.

– Mi ne prihvatamo samovolju i ne djelujemo na osnovu kafanskih dogovora. SPS poštuje institucije i narod, i to je ono što nas razlikuje od drugih. SPS u Gacku, Hercegovini i Republici Srpskoj je sve jači – poručio je potpredsjednik SPS Maksim Skoko.

Klub odbornika SPS–DEMOS u Skupštini opštine Gacko činili su četiri odbornika: Saša Lozo, Miloš Tepavčević, Siniša Mandić i Srđan Vujović.

Sinoć je Demokratski narodni savez i njihov predsjednik Nenad Nešić objavio fotografiju iz ugostiteljskog objekta sa odbornicima Sinišom Mandićem i Srđanom Vujovićem, uz tvrdnju da su pristupili DNS-u.