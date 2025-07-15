U Goraždu obilježen Dan policije: MUP BPK očekuje isporuku dva oklopna vozila iz Kanade, vrijedna oko 3 miliona KM

Polaganjem cvijeća na spomen obilježje pripadnicima policije poginulim tokom opsade grada, svečanim postrojavanjem i predajom raporta, te defileom policijskih vozila kroz grad, u Goraždu je obilježen 15. juli, Dan policije BPK Goražde.

Na današnji dan 1996. godine usvojen je Zakon o unutrašnjim poslovima BPK, te izvršeno prvo postrojavanje MUP-a BPK.

Kantonalni i federalni zvaničnici i predstavnici udruženja cvijeće su položili i na spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću i djeci ubijenoj tokom rata od 1992. do 1995. godine. Održana je i svečana akademija, te dodijeljena priznanja i zahvalnice uposlenicima MUP-a i kolektivima.

U svom obraćanju na svečanoj akademiji Komesar policije BPK Damir Bogunić fokusirao se na opremanje policijskih snaga u ovom kantonu.

- U zadnje dvije i po godine imamo tako dobru saradnju, zajedno nabavljamo materijalno – tehnička sredstva, opremamo sve što nam je potrebno za našu Upravu policije. Ovih dana nam dolaze dva oklopna vozila iz Kanade, u vrijednosti od 3 miliona KM, koja smo naručili uz pomoć Vlade FBiH – kazao je Bogunić, te dodao da je MUP BPK u zadnje dvije godine primljeno više od 40 policijskih službenika, a u toku je javni poziv za prijem još 20 policajaca.

Federalni ministar Ramo Isak naglasio je da policijski službenici iz BPK pokazuju izvanredne rezultate tokom školovanja.

- Zahvaljujući svim kantonalnim i federalnoj policiji imamo sigurnost kakvu imamo na teritoriji BIH. To znači na jednoj visokoj razini. Možemo se slobodno pohvaliti da je sigurnost u BiH mnogo veća nego u svim evropskim zemljama. To potvrđuju svi relevantni pokazatelji i oni koji rade procjene sigurnosti. Oni koji se pojavljuju pred sudovima i koji dolaze u tužilaštva, dolaze baš zbog tih kantonalnih, federalnih i državnih agencija – kazao je Isak.

Tokom agresije na RBIH kroz redove MUP-a BPK prošlo je oko 900 pripadnika policije. U borbama za odbranu Goražda poginuo je 61 policajac, dok ih je 190 teže ili lakše ranjeno. 15 pripadnika policije odlikovano je ratnim priznanjem "Zlatna policijska značka“, jedan "Medaljom za hrabrost“, a jedinice policije, zajedno s ostalim jedinicama ARBiH su dobitnici posebnog priznanja Bosansko-podrinjski štit.