Obilježena 9. godišnjica pokušaja puča u Turskoj u Sarajevu, pogledajte ko je sve prisustvovao događaju

U Sarajevu je održan svečani program pod nazivom „Ime pobjede je Turska“ u okviru obilježavanja 15. jula – Dana demokratije i nacionalnog jedinstva. Događaj je organizirala Direkcija za komunikacije Predsjedništva Republike Turske, a održan je u konferencijskoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke.

Programu su prisustvovali brojni diplomati, profesori, predstavnici medija, nevladinih organizacija, kao i studenti i građani, a cilj je bio istaknuti važnost otpora koji je turski narod pokazao u noći 15. jula 2016. godine protiv pokušaja puča usmjerenog na rušenje ustavnog poretka i demokratskih institucija Turske. Također, događaj je imao za cilj podizanje međunarodne svijesti o zaštiti vrijednosti poput demokratije, nacionalne volje i nezavisnosti.

Nakon projekcije videa "U ime ljubavi prema Turskoj: 15. juli", koji prikazuje jedinstvo i odlučnost turskog naroda u toj noći, pročitana je poruka prof. dr. Burhanettina Durana, šefa Direkcije za komunikacije. On je naglasio prijetnju koju organizacije poput FETO-a predstavljaju za demokratiju, sigurnost i socijalni mir u svijetu, te izrazio odlučnost Turske da se tom problemu suprotstavi kroz međunarodnu saradnju.

Ambasador Republike Turske u Sarajevu, Emin Akseki, istakao je da je 15. juli bio test ne samo za Tursku već i za sve zemlje koje vjeruju u demokratske vrijednosti, te pohvalio hrabrost i posvećenost turskog naroda. Naglasio je rastuću međunarodnu svijest o aktivnostima FETO-a i važnost jačanja saradnje u borbi protiv takvih prijetnji.

Bliski odnosi

Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, istakao je značajan razvoj Turske pod vodstvom predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan), te ocijenio pokušaj puča izdajničkim i kukavičkim činom usmjerenim na uništavanje napretka zemlje. Također je izrazio duboko prijateljstvo i snažne veze između Bosne i Hercegovine i Turske.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić naglasio je da stabilnost Turske znači stabilnost regije, istakavši važnu ulogu Turske u regionalnim i međunarodnim pitanjima. Posebno je pohvalio bliske odnose i prijateljstvo između BiH i Turske, izražavajući želju za mirom i demokratskim razvojem.

Panel diskusija

Nakon uvodnih govora održana je panel diskusija pod moderiranjem doc. dr. Veysela Kurta sa Univerziteta Medeniyet iz Istanbula. Panelisti su bili bivši ambasador BiH u Ankari Adis Alagić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Enis Omerović, direktor Media centra Islamske zajednice BiH dr. Muamer Tinjak i direktor TRT Balkan Emre Baştuğ.

Program je nastavljen projekcijom filma "Zora 15/07", zasnovanog na istinitim događajima iz noći puča, koji je dočarao hrabrost turske nacije u borbi za demokratiju i nezavisnost. Događaj je upotpunjen i izložbom fotografija nastalih tokom i nakon pokušaja puča, koje su simbol otpora.

Direkcija za komunikacije Predsjedništva Republike Turske najavila je nastavak održavanja sličnih događaja i na narednim godišnjicama 15. jula, s ciljem jačanja zajedničkog međunarodnog stava protiv prijetnji demokratiji i borbe protiv dezinformacija.