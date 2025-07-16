Samir Avdić, gradonačelnik: Sarajevo zaslužuje više od prosječnosti - zaslužuje viziju, red, pravdu i napredak

Novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je u prvom obraćanju javnosti zahvalio na ukazanom povjerenju, istakavši da mu je čast i privilegija biti gradonačelnik Sarajeva jer su tu funkciju obavljali ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u Sarajevu. Izrazio je uvjerenje da novo rukovodstvo Grada Sarajeva može djelovati kao tim, različiti, ali posvećeni istom cilju.

Avdić poručuje kako Sarajevo zaslužuje više od prosječnosti - zaslužuje viziju, red, pravdu i napredak.

Promocija i afirmacija grada Sarajeva je u fokusu budućeg rada rukovodstva Grada, a strateška oblast je urbanizam, održivi razoj, digitalizacija, ekologija, zaštita rijeke Miljacke, međunarodna saradnja, kultura i muzeji, obrazovanje i inkluzija, mladi, sport i udruženja, te saradnja sa svim nivoima vlasti.

- Naše Sarajevo mora ostati grad s dušom, ali i grad koji se razvija. Fokusirat ćemo se na uravnoteženi urbani razvoj uz očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa. Planiramo realizaciju kapitalnih projekata u skladu s integrisanim urbanističkim pristupom koji će usklađivati moderne potrebe s duhom baštine – istakao je Avdić.

Poseban fokus, kako je najavio, bit će na unapređenje javnog prostora, ozelenjivanje grada, integraciju biciklističkih staza, povećanje dostupnosti dječijih igrališta i stvaranje sigurnih pješačkih zona.

S obzirom na savremene izazove urbanizma, poput nekontrolisanog rasta i pritiska na prostore, Avdić je rekao da Stari Grad i Baščaršija traže planske odgovore koji će balansirati između razvoja i očuvanja identiteta. U tom kontekstu, uložit će napore u bolju koordinaciju urbanističkih planova, poštovanje struke, javne rasprave i transparentnost.

Prioritetno će se raditi, navodi Avdić, na revitalizaciji javnih površina, uz istovremeno čuvanje zaštićenih zona, a participacija građana Sarajeva bit će u svim procesima, zajedno će stvarati ambijent za razvoj u skladu s klimatskim ciljevima.

Nastavit će jačati ulogu Sarajeva kao lidera u evropskim projektima, zatim nastavljaju s implementacijom više od 20 međunarodnih projekata u oblasti urbane mobilnosti, energetske efikasnosti i upravljanje otpadom. Cilj je, kaže Avdić, da Sarajevo bude zelen, 'Smart City' i inkluzivan grad.

- Ovaj mandat ne doživljavam kao političku funkciju, već kao poziv na služenje građanima. Uime svih koji vole ovaj grad, radimo zajedno da Sarajevo učinimo boljim nego što smo ga zatekli. Sarajevo je ozbiljan grad. Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine – poručio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.