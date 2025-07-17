Obilježena 32. godišnjica ubistva sedam sugrađana kod škole u Tarčinu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, članovi porodica ubijenih, sugrađani, učenici, predstavnici udruženja i vlasti obilježili su 32. godišnjicu masakra u kojem je ubijeno sedam naših sugrađana kod škole u Tarčinu, koji je počinila agresorska takozvana "Vojska RS".

Tog kobnog dana ubijeni su: Adnan Aleta, Almasa Aleta, Omer Horman, Sanela Horman, Mustafa Nevesinjac, Mujo Svraka i Tanja Šiniković, dok je još šest osoba zadobilo teže tjelesne povrede.

U ime Kantona Sarajevo cvijeće na mjesto stradanja položili su zastupnici u Skupštini KS Admela Hodžić i Adi Kalem.

- Na današnji dan 1993. godine, ispaljena granata s položaja Vojske Republike Srpske pala je na ovo mjesto i ubila sedam i ranila šest naših sugrađana. Od toga troje djece, dvoje od 14 i jedno od 12 godina. Danas se prisjećamo naših sugrađana ubijenih na ovom mjestu, ali i svih ubijenih tokom agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Govorimo o njima jer je to izuzetno važno, ne samo zbog prošlosti i sadašnjosti, već naročito zbog budućnosti - rekla je zastupnica Hodžić, koja se prisutnim obratila kao Hadžićanka i učenica škole pored koje se desio masakr.

Kazala je i kako obilježavanjem ovog tužnog dana ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da ih nećemo zaboraviti.

- Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost, da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove - rekla je Hodžić, poručivši da je borba za pravdu naš dug prema žrtvama.

Podsjetila je i kako su za zločine počinjene u Sarajevu međunarodni sudovi osudili tek mali broj odgovornih - Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Ratka Mladića.

- Presude su važne, ali same po sebi nisu dovoljne. Pravda nije samo u kaznama, pravda je i u priznavanju istine, u borbi protiv negiranja i u našoj nepokolebljivoj odlučnosti da učimo nove generacije o počinjenim zločinima - poručila je Hodžić.