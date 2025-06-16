Suze, cvijeće i dove: Hiljade ljudi na zajedničkoj dženazi Lei, Kaidu i Hanni

Nekoliko hiljada ljudi klanjalo je danas zajedničku dženazu Lei Bajrami (15) i Kaidu Jašareviću (18), a u odsustvu i Hanni Akmadžić (15), žrtvama napada u školi u Gracu koji se desio prije šest dana.

Dženazi su prisustvovali članovi džemata Islamskog kulturnog centra i Ymer Prizreni iz Graca koji djeluju u okviru Islamske zajednice Štajerske.

- Ovo je po prvi put da se jedna ovakva dženaza organizira, jer radi se o istom slučaju, istoj sudbini. Tri mlada života su ugašena. Dženazi su prisustvovali svi predstavnici grada Graca na čelu sa gradonačelnicom i Gradskim senatom, kao i predstavnici Pokrajinske vlade Štajerske, drugih vjerskih zajednica, škole u kojoj se desio ovaj nemili događaj kao i veliki broj učenika i građana - kazao nam je Fikret ef. Fazlić, glavni imam IKC Grac.

Nakon klanjanja dženaze i ukopa, te učenja Kur'ana, proučena je i dova na bosanskom, albanskom i njemačkom jeziku.