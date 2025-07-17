Tri mjeseca od stupanja na snagu zastoj u punoj primjeni: Zakon o povratu PDV-a na prvu nekretninu zapeo kod pravilnika

Primjena Zakona o povratu PDV-a na prvu nekretninu u novogradnji još je na čekanju. Tako je Zakon koji je još 4. aprila objavljen u „Službenim novinama“, a na snagu stupio osam dana kasnije, zapeo zbog pravilnika kojim se precizira način povrata PDV-a. Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su kazali da je prednacrt tog dokumenta završen.

Potrebne saglasnosti

Iz Kancelarije predsjedavajućeg Upravnog odbora (UO) UIO-a BiH Srđana Amidžića, ministra finansija i trezora BiH, rečeno je za „Avaz“ da se taj dokument pred članovima UO UIO-a treba naći na sjednici koja će se održati do kraja ovog mjeseca, moguće već 25. jula.

Nakon neophodne saglasnosti, taj dokument će, rečeno nam je, biti upućen na konsultacije kako bi sve zainteresovane strane mogle iznijeti svoje sugestije na pravilnik. Iako BiH ima jednu Upravu za indirektno oporezivanje, kako podsjeća ekonomski stručnjak Zoran Pavlović, novac se raspoređuje po entitetima i Brčko distriktu na bazi utvrđenih koeficijenata.

Tako je, kaže, u cijeloj ovoj priči vrlo vjerovatno da će povrat PDV-a morati raditi entitetska ministarstva finansija, jer teško da će bilo ko u Upravi provjeravati koliko je stanova iz FBiH, koliko iz RS, koliko iz Brčko distrikta BiH.

- Jednostavno, ne možete očekivati da povrat PDV-a bude definisan na nivou BiH, a da se raspored vrši po entitetima i Brčko distriktu. Zbog toga je to malo komplikovana operacija, da tako kažem, i zato traži vrijeme kako to usaglasiti i provesti na terenu ili da kažem u životu, odnosno neophodno je definisati put i način do povrata PDV-a – kaže Pavlović za „Dnevni avaz“.

Ostaju mjere

PDV se, prema ovom Zakonu, vraća na 40 metara kvadratnih te dodatno na 15 metara kvadratnih na svakog člana kućanstva. Međutim, ta mjera se neće odnositi na stanove u starogradnji, tako da za kupovinu polovnog stana ostaju mjere koje su donijeli niži nivoi vlasti.

Nikola Bačić, novinar iz Mostara, ove godine kupuje svoju prvu nekretninu, ali u starogradnji. Grad Mostar, podsjeća, subvencionira kupovinu prve nekretnine mladim porodicama do 7.500 KM, dok Hercegovačko-neretvanski kanton vraća porez na nekretnine.

- Što se tiče nas koji kupujemo nekretnine u starogradnji, mi plaćamo pet posto poreza na promet nekretninama. Kao mladi bračni par, prema Uredbi Vlade HNK imat ćemo povrat tog poreza, nakon što kupimo stan i nakon što, naravno, platimo porez. Dakle, za starogradnju natrag dobivaš pet posto, a za novogradnju 17 posto - govori Bačić za „Avaz“.

Potrebni dokumenti

Amidžić je ranije potvrdio kako će svi oni koji su uknjižili nekretnine nakon stupanja na snagu Zakona, bez obzira na datum usvajanja pravilnika, imati pravo na povrat poreza. Inače, za ostvarenje tog prava bit će potrebni vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, rodni list te dokumenti iz Poreske i Geodetske uprave, kojim se dokazuje da neko nije bio vlasnik nekretnine, potvrda o izmirenju prema prodavcu nekretnine i kućna lista.