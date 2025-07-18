Bh. fudbalski trener Amar Osim, sin slavnog Švabe, slavi 58. rođendan

Na današnji dan 1967. godine, u Sarajevu je rođen Amar Osim, sin jednog od najboljih bh. fudbalskih stručnjaka slavnog Ivice Osima Švabe. Amar je počeo svoju fudbalsku karijeru u FK Željezničar, a potom otišao u Francusku, 1991. godine, gdje je igrao u klubovima Saint-Die i Strasbourg. Godine 1996., vratio se u BiH, gdje je odigrao još jednu sezonu za FK Željezničar prije nego se oprostio od profesionalne igračke karijere. Trenerska karijera Amara Osima počela je u istom klubu kao i igračka - FK Željezničaru, gdje je 2001. godine postao šef stručnog štaba prvog tima. Sa sarajevskim "Plavim" Osim je osvojio dva državna prvenstva u sezonama 2000/2001. i 2001/2002., kao i dva državna kupa 2001. i 2003. godine. Nakon toga odlazi u Japan kao asistent svom ocu Ivici Osimu, u JEF Unitedu, gdje poslije odlaska Ivice Osima postaje prvi trener, a ubrzo s istom ekipom osvaja i japanski kup. Godine 2009., Amar ponovo postaje trener FK Željezničar s kojim iste sezone osvaja Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Godinu kasnije, u sezoni 2010/2011., Osim je sa Željezničarem osvojio Kup BiH, da bi naredne sezone osvojio duplu krunu, te postao već tada najtrofejniji trener u Premijer ligi BiH. U sezoni 2012/2013. Željezničar je odbranio titulu prvaka, te tako postao prvi klub, a Amar Osim prvi trener u Premijer ligi BiH koji je odbranio šampionsku titulu.

Veliki požar u Rimu . Wikipedia.org Veliki požar u Rimu . Wikipedia.org

Izbio veliki požar u Rimu 64. – Izbio veliki požar u Rimu - koji je, prema legendi, podmetnuo suludi car Klaudije Cezar August Germanik Neron, što historijski izvori ne potvrđuju. Neron je za požar optužio kršćane i podvrgao ih surovim represalijama. Veliki požar u Rimu ubio je stotine ljudi, ostavio hiljade bez krova nad glavom i uništio dvije trećine Rima. Neke od najvećih gradskih građevina izgubljene su u paklu, uključujući Hram Jupitera Statora. 1374. - Umro italijanski pisac Frančesko Petrarka (Francesco Petrarca), najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avinjonu, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru, kojoj je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao "Kanconijer". U tom intimnom dnevniku je pjesnički oblikovao najtananija osjećanja, nemir i melanholiju. Snažno je utjecao na italijansku i svjetsku književnost. Bavio se i historijom i filozofijom i iz tog opusa se ističe ep "Afrika", u kojem je opisao Drugi punski rat. 1610. - Preminuo italijanski slikar Mikelanđelo Merizi da Karavađo (Michelangelo Merisi da Caravaggio), koji je odlučno prekinuo s idealističkim shvatanjem slikarstva i orijentirao se ka naturalizmu. Služio se kontrastima jarkog svjetla i dubokih sjenki. Znatno je utjecao na francusko i nizozemsko slikarstvo 17. vijeka. 1635. - Rođen engleski fizičar Robert Huk (Hooke), sekretar Kraljevskog društva u Londonu, koji je usavršio barometar, teleskop i mikroskop te prvi otkrio ćelijsku strukturu biljaka. Dokazao je okretanje Zemlje i gravitaciju nebeskih tijela i autor je Zakona o istezanju elastičnih tijela ("Hukov zakon"). 1721. - Umro francuski slikar Žan Antoan Vato (Jean-Antoine Watteau), tipični predstavnik rokokoa, čije je slikarstvo delikatnog kolorita i osjetljivog crteža uglavnom bilo posvećeno temama iz društvenog života aristokratije. 1811. - Rođen engleski pisac Vilijam Mejkpis Tekeri (William (Makepeace Thackeray), oštar kritičar društva, posebno obožavanja novca i položaja. Njegova djela su često "biografije" junaka, katkad i historije porodica. Djela: romani "Vašar taštine", "Henri Ezmond", "Historija Pendenisa", "Njukamovi", "Virdžinijanci", satira "Knjiga o snobovima", književne kritike "Engleski humoristi 18. vijeka", historijsko djelo "Četiri Džordža".

Džejn Ostin . IMDb.com Džejn Ostin . IMDb.com

Umrla engleska književnica Džejn Ostin 1817. - Umrla engleska književnica Džejn Ostin (Jane Austen), koja je u romanima realistički slikala svakodnevni život provincijske Engleske. Zapleti njenih romana - protkanih humorom i blagom ironijom - jednostavni su i izviru iz psihologije likova običnih ljudskih odnosa, a dijalog je veoma vješto vođen. Djela: romani "Razbor i osjećanje", "Gordost i predrasuda", "Mensfildski park", "Ema", "Nortagentska opatija", "Nagovaranje". 1918. - Rođen južnoafrički pravnik i državnik Nelson Rolihlahija Mandela, predsjednik Južne Afrike i vođa Afričkog nacionalnog kongresa i borbe protiv aparthejda u toj zemlji na jugu Afrike. Rasistički režim Južne Afrike ga je 1962. osudio na pet godina, a 1964. na doživotnu robiju. Iz zatvora je, poslije ogromnog pritiska svjetskog javnog mnijenja i javnosti Južne Afrike, pušten 1990., a šef države postao je 1994. godine. 1921. - Prvi američki astronaut Džon Glen (John Glenn), koji je u kosmičkom brodu "Merkjuri-Atlas 6" 20. februara 1962. tri puta obletio oko Zemlje, rođen je na današnji dan.

Hadžem Hajdarević . Aa.com.tr Hadžem Hajdarević . Aa.com.tr