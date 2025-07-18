Udruženje žrtava i svjedoka genocida: Hrvatska potvrdila da je sigurno utočište za ratne zločince

Udruženje žrtava i svjedoka genocida oglasilo se saopćenjem za javnost u kojem je zatražilo od Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine da raspišu potjernicu za Zlatanom Mijom Jelićem.

Rješenje o obustavi istrage

Kako navode iz tog Udruženja, državno Tužilaštvo Republike Hrvatske je objavilo da je 17. jula donijelo rješenje o obustavi istrage protiv Zlatana Mije Jelića zbog osnovane sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti i međunarodnog prava na području BiH.

- Tužilaštvo BiH je 2015. podiglo optužnicu protiv Zlatana Mije Jelića po komandnoj odgovornosti, iako je RH obustavila istragu protiv Jelića, kojeg je odlikovao Zoran Milanović, predsjednik RH. Tražimo od Tužilaštva i Suda BiH da raspišu potjernicu za Jelićem na osnovu optužnice iz 2015. godine i da traže od institucija EU da na osnovu Zakona o pravosudnoj saradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Evropske unije, koji obavezuju RH, da traže izručenje Zlatana Mije Jelića pravosudnim vlastima BiH - saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Opstrukcija regionalne saradnje

Republika Hrvatska, kako ističu iz Udruženja, nastavlja sa blokadama i opstrukcijama regionalne saradnje koja traje najmanje 10 godina o čemu postoje desetine izvještaja MKSJ /MRMKS iz Haga upućenih Vijeću sigurnosti UN.

- Ovom odlukom se direktno opstruiraju i nalazi MKSJ o Jelićevoj odgovornosti i Republika Hrvatska je ponovo potvrdila da je sigurno utočište za osobe osumnjičene za ratne zločine počinjene na području BiH - poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.