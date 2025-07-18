Zmije u BiH: Tri otrovne vrste, ali panici nema mjesta

Za sve one koji vole da posjećuju izletišta i šetaju u prirodi, dobro je znati da u Bosni i Hercegovini postoji 14 vrsta zmija, od čega su tri otrovne i potencijalno opasne za čovjeka: poskok, šarka i balkanski šargan. Ugriz poskoka može biti opasan po život, dok je ugriz šarke i balkanskog šargana dosta blaži i rjeđi. Svakog ljeta postoji mogućnost susreta s nekom od ovih otrovnica, pa je korisno zapamtiti kako izgledaju.

Iz Hitne pomoći Kantona Sarajevo, na pitanja “Dnevnog avaza”, odgovorio je dr. Mirsad Hošić, specijalista urgentne medicine.

Mi ga imamo

– Što se tiče zmijskog antiviperinum seruma, mi ga imamo. Naša uprava je obezbijedila dovoljne količine za sve naše punktove i našu ambulantu za povrede, a Kanton Sarajevo je, što se tiče medicinske skrbi, pokriven 24 sata dnevno – izjavio je dr. Hošić za "Avaz".