Zmije u BiH: Tri otrovne vrste, ali panici nema mjesta

Za sve one koji vole da posjećuju izletišta i šetaju u prirodi, dobro je znati da u Bosni i Hercegovini postoji 14 vrsta zmija, od čega su tri otrovne i potencijalno opasne za čovjeka: poskok, šarka i balkanski šargan. Ugriz poskoka može biti opasan po život, dok je ugriz šarke i balkanskog šargana dosta blaži i rjeđi. Svakog ljeta postoji mogućnost susreta s nekom od ovih otrovnica, pa je korisno zapamtiti kako izgledaju.
Iz Hitne pomoći Kantona Sarajevo, na pitanja “Dnevnog avaza”, odgovorio je dr. Mirsad Hošić, specijalista urgentne medicine.
– Što se tiče zmijskog antiviperinum seruma, mi ga imamo. Naša uprava je obezbijedila dovoljne količine za sve naše punktove i našu ambulantu za povrede, a Kanton Sarajevo je, što se tiče medicinske skrbi, pokriven 24 sata dnevno – izjavio je dr. Hošić za "Avaz".
Osim Hitne pomoći Kantona Sarajevo, tu su i punktovi na lokacijama u općini Stari Grad, na Ilidži, u Hadžićima, Vogošći i Ilijašu, a u večernjim satima pokriveno je i Trnovo.
– Najčešće pacijenti kod nas dođu uplašeni. Nađu dvije tačkice pa mi to analiziramo. Prije 15-tak dana bila je jedna gospođa koja je panično tvrdila da ju je ujela zmija, ali kada smo izvršili pregled, nije uopće bilo tragova ujeda. Kad vas ujede zmija, mora biti lokalno žarište – kaže dr. Hošić.
Otrov poskoka je snažan, te je jedina po život opasna vrsta zmije u BiH. Ujed šarke je bolan, ali smrtni slučajevi su ekstremno rijetki (npr. u slučaju povrede glavnog krvnog suda). Otrov šargana je vrlo slab te se često poredi s ubodom pčele. U BiH, ali i globalno, šargan je vrlo rijetka i ugrožena vrsta.
– Ono što želim da kažem jeste da zmije na području BiH nisu toliko otrovne. Otrovne su dvije vrste. To su poskok i šarka. U toj situaciji svakako je neophodno da se javite u Hitnu medicinsku pomoć ili u prvu zdravstvenu ustanovu gdje se nađete. Planinari, ljudi koji rade na poljima, stočari, pastiri, najčešće nam se ta populacija javlja – zaključio je dr. Hošić za "Avaz".