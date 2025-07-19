U BiH danas sunčano, temperatura i do 35 stepeni

A. O.

19.7.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni.

U večernjim satima, vjetar ponegdje na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
