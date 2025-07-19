Ponovo gužve prema Mostaru: Na ulazu u Konjic kolona duga 10 kilometara

Sezona je godišnjih odmora tako da je i danas pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a naročito na pravcima prema jugu.
Prema podacima BIHAMK- a najveće gužve bilježe se na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, posebno na ulazu u Konjic gdje je kolona duga oko 10 kilometara.
Sporije se vozi i kroz Jablanicu, ali i na prilazu Mostaru.
Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Prisika, Kamensko, Osoje, Doljani, Hum, Gabela i Zupci, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan promet vozila graničnim prelazima: Gradiška, Gradina, Brod, Kostajnica i Orašje.
Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.