Ponovo gužve prema Mostaru: Na ulazu u Konjic kolona duga 10 kilometara

Sezona je godišnjih odmora tako da je i danas pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a naročito na pravcima prema jugu.

Prema podacima BIHAMK- a najveće gužve bilježe se na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, posebno na ulazu u Konjic gdje je kolona duga oko 10 kilometara.

Sporije se vozi i kroz Jablanicu, ali i na prilazu Mostaru.