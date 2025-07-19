FERK 23. jula razmatra prijedlog EPBiH: U srijedu pada odluka o cijeni struje

Građani Federacije BiH koji se električnom energijom snabdijevaju od JP „Elektroprivreda BiH“ (EPBiH) sredinom naredne sedmice će saznati hoće li od 1. septembra struju plaćati skuplje.

Naime, članovi Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH (FERK) u srijedu, 23. jula, kako je potvrđeno za „Dnevni avaz“, održat će sjednicu na kojoj će razmatrati, ali i odlučiti o prijedlogu cijena za snabdijevanje krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača JP „Elektroprivreda BiH“.

Zahtjev za promjenu cijena električne energije s prijedlogom cjenovnog modela EPBiH su u FERK-u zaprimili 1. jula, nakon čega su stručne službe izvršile temeljite analize Prijedlog EPBiH je, podsjetimo, predstavljen javnosti, a podrazumijeva podjelu potrošača električne energije u tri kategorije, odnosno tri tarife - zelenu, plavu i crvenu, koje bi se u obračunu primjenjivale u ovisnosti od količine utrošene energije.

Mjesečna potrošnja

Prva kategorija obuhvata tzv. zelene račune za mjesečnu potrošnju do 350 kilovatsati (kWh). Druga kategorija su plavi računi, koji se odnose na potrošnju između 350 i 2.000 kWh, dok treća kategorija obuhvata crvene račune za potrošnju iznad 2.000 kWh. Prema podacima Elektroprivrede BiH (EPBiH), gotovo 70 posto domaćinstava spada u kategoriju zelenih računa.

Povećanje računa

Procjene EPBiH su pokazale da bi povećanje računa za zelene iznosilo prosječno 4,8 posto, za plave 6,3 posto, a za crvene osam posto. Sjednica FERK-a, kako nam je rečeno, bit će javna u dijelu koji se odnosi na prijedlog EPBiH.