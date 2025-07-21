Ugašen požar kod Stoca

Požar koji je izbio u subotu na području Stoca, na brdu Kotašnica između sela Hodovo i Donji Brštanik, ugašen je jutros u 7 sati, potvrđeno je iz Operativnog centara civilne zaštite HNŽ-a.

Tokom vikenda izgorjelo je oko 50 hektara trave i niskog rastinja, a vatrogasci su se borili s vatrom na teško pristupačnom i minski sumnjivom terenu.

U subotu su spriječili širenje požara prema polju i kućama, a u gašenju je sudjelovao i ait-tractor koji je u pet navrata djelovao na lokalitetu Hodovo.

Iz Operativnog centra navode kako je u nedjelju navečer na relaciji Stolac – Todorovići izgorjelo i osobno vozilo.