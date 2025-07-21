Foča dobija još jedan studentski dom sa 380 mjesta

U Foči će se graditi još jedan studentski dom kapaciteta 380 mjesta, u okviru Studentskog centra “Boriša Starović“ u Donjem Polju, a finansirat će se iz zajma Razvojnog fonda Kraljevine Saudijske Arabije, javlja Radio Foča.

Ugovor o zajmu za gradnju studentskog doma i za gradnju naučno-tehnološkog parka u Banjoj Luci, ukupne vrijednosti 53.538.516 KM potpisali su danas u Foči ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i generalni direktor Saudijskog razvojnog fonda Sultan bin Abdulrahman el Maršad.

Važna investicija

Ministar Amidžić je rekao da je projekat gradnje još jednog studentskog doma u Foči izuzetno važna investicija na ponos ove opštine, Republike Srpske i BiH, čime se promoviše poznata krilatica da su mladi i obrazovanje budućnost svakog društva.

- Investicija je za ovaj kraj ozbiljna, gotovo 22 miliona KM na bazi čega ćemo imati dodatnih 380 mjesta, koja će u poptunosti da zadovolje potrebe kada su u pitanju domaći studenti, ali i da se povećaju kapaciteti kada govorimo o stranim studentima. Od 2.500 studenata u Foči, 500 su studenti koji nisu državljani BiH i to treba da služi na čast ovom fakultetu i samom univerzitetu - rekao je Amidžić.

Drugi sporazum se odnosi, pojasnio je ministar Amidžić, na izgradnju Naučno-tehnološkog parka u Banjoj Luci vrijednosti oko 32 miliona KM, koji će biti okosnica daljeg privrednog, naučnog i kulturnog rasta i razvoja Republike Srpske.

Nastavak saradnje s BiH

Generalni direktor Saudijskog fonda za razvoj Sultan bin Abdulrahman el Maršad rekao je da se ovim nastavlja višedecenijska saradnja sa BiH, podsjetivši da je od 1996. godine ovaj fond finansirao više od 27 projekata u BiH sa ulaganjima većim od 200 miliona dolara.

- Ovo su dva važna projekta u ukupnom iznosu 32 miliona američkih dolara. Naučno-istraživački centar će se prostirati na 20 hektara, okupiće naučne radnike i baviti se naučno-istraživačkim radom, što će doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju. Drugi projekat je proširenje studentskog doma u Foči, čime ćemo nadamo se obezbijediti bolju atmosferu za studente i doprinijeti kvalitetu studentskog života i obrazovanja u ovom gradu. Ovo nisu samo obični projekti i finansijska ulaganja, nego ovo predstavlja iskrenu namjeru i iskrenu želju da sarađujemo zajedno u izgradnji čovjeka i obrazovanja - rekao je El Maršad.

Opština Foča obezbijedila je zemljište, neophopdne dozvole i projektnu dokumentaciju. Njeno učešće u ovom projektu je 363.000 KM.