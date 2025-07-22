Rad na suncu može biti koban: Ljekari upozoravaju na opasnosti toplotnog udara

Bosnu i Hercegovinu ovih dana zahvatio je intenzivan toplotni talas, a Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje koje važi za cijelu zemlju. Temperature dostižu i do 39 stepeni Celzijusa, a ljekari upozoravaju da bi posljedice mogle biti pogubne ukoliko se građani ne budu pridržavali osnovnih preporuka. Posebno su ugroženi radnici na otvorenom, kao i starije osobe, djeca i svi koji imaju hronična oboljenja. Ljekari apeluju na poslodavce da omoguće fleksibilnije uslove rada, a građane pozivaju da izbjegavaju sunce, piju dovoljno tečnosti i prepoznaju simptome toplotnog udara na vrijeme. Hitna pomoć na terenu Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo potvrđuju da je posljednjih dana povećan broj intervencija zbog tegoba izazvanih vrućinom, posebno kod osoba koje su prisiljene raditi na suncu. – Nama su najugroženije starije osobe, hronični bolesnici, ali i mala djeca. Poseban akcenat stavljamo na radnike na gradilištima, koji jednostavno, kako kažu, moraju da rade, jer su oni najviše izloženi. Mnogi od njih kolabiraju već tokom radnog vremena i završavaju na infuziji, a često su naše ekipe na terenu – izjavila je dr. Nudžejma Veladžić iz Zavoda.

Veladžić: Pored uzimanja redovne terapije, organizmu je potreban odmor . Društvene mreže Veladžić: Pored uzimanja redovne terapije, organizmu je potreban odmor . Društvene mreže

Dodaje kako su glavobolja, mučnina, povraćanje, vrtoglavica i malaksalost prvi znaci toplotnog udara. – Ljude savjetujemo da izbjegavaju sunce, da se hidriraju redovno i konzumiraju laganu hranu. Posebno je važno da uzimaju svoje redovne terapije i prate stanje organizma – ističe doktorica. Crijevne infekcije Iako se u Tuzli broj pacijenata nije značajno povećao, kako navodi dr. Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći, promijenila se vrsta tegoba s kojima građani dolaze.

Apel poslodavcima da reorganizuju radno vrijeme . Društvene mreže Apel poslodavcima da reorganizuju radno vrijeme . Društvene mreže