Vijeće ministara BiH usvojilo pravilnik kojim se broj graničnih policajaca povećava za 469

Pravilnikom je sistematizirano ukupno 3.120 radnih mjesta

A. O.

22.7.2025

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Granične policije Bosne i Hercegovine, u cilju rješavanja dugogodišnjeg problema nedostatka graničnih policajaca.

Pravilnikom je sistematizirano ukupno 3.120 radnih mjesta, što je više za 474 radna mjesta u odnosu na sadašnji pravilnik, među kojim je 469 policijskih službenika.

Donošenjem ovog pravilnika želi se povećati učinkovitost i omogućiti funkcionalniji rad Granične policije BiH te povećati sigurnost u BiH.

Povećanje broja policijskih službenika prati izgradnju i otvaranje novih graničnih prijelaza, povećanje kapaciteta i protočnosti postojećih graničnih prijelaza i međunarodnih letova na međunarodnim zračnim lukama, kao i usložnjavanje situacije na i oko granice zbog migracija prema našoj zemlji.

# GRANIČNA POLICIJA BIH
# VIJEĆE MINISTARA BIH
