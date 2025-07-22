Vijeće ministara BiH usvojilo pravilnik kojim se broj graničnih policajaca povećava za 469

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Granične policije Bosne i Hercegovine, u cilju rješavanja dugogodišnjeg problema nedostatka graničnih policajaca.

Pravilnikom je sistematizirano ukupno 3.120 radnih mjesta, što je više za 474 radna mjesta u odnosu na sadašnji pravilnik, među kojim je 469 policijskih službenika.

Donošenjem ovog pravilnika želi se povećati učinkovitost i omogućiti funkcionalniji rad Granične policije BiH te povećati sigurnost u BiH.

Povećanje broja policijskih službenika prati izgradnju i otvaranje novih graničnih prijelaza, povećanje kapaciteta i protočnosti postojećih graničnih prijelaza i međunarodnih letova na međunarodnim zračnim lukama, kao i usložnjavanje situacije na i oko granice zbog migracija prema našoj zemlji.