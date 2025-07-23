Poslanici danas o stanarskim pravima, stanju u penzijskom sistemu FBiH i zaštiti od požara

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo bit će razmatran na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je zakazana za danas i sutra, 23. i 24. jula.

Na dnevnom redu naći će se niz zakonskih prijedloga i izvještaja od značaja za funkcionisanje institucija i unapređenje zakonodavnog okvira Federacije BiH.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo predlaže model pravične novčane naknade za korisnike vojnih stanova, u skladu s praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Među ključnim tačkama dnevnog reda je i prijedlog izmjena Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji se razmatra po hitnom postupku radi izvršenja presuda Ustavnog suda FBiH i otklanjanja povreda prava lokalne samouprave.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije, kantona, gradova i općina na područjima pogođenim prirodnim nesrećama, s ciljem trajnog rješavanja stambenih i privrednih potreba pogođenog stanovništva.

Na dnevnom redu su i dva zakona iz oblasti plata i naknada, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji se donose radi usklađivanja s odlukama Ustavnog suda BiH i otklanjanja diskriminacije u pravosudnom sistemu.

Predstavnički dom će se izjašnjavati i o izvještajima o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu, koji pokazuju trendove u prihodima, rashodima i fiskalnoj stabilnosti, kao i izvještaje o zaduženju Federacije BiH putem emisije obveznica, trezorskih zapisa i kratkoročnih kredita.

Bit će predstavljena i Informacija o stanju u penzijskom sistemu Federacije BiH, uz prijedloge za njegovo unapređenje, te usaglašavanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.