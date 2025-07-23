Elzina Pirić osuđena na 16 mjeseci zatvora

Općinski sud Živinice je po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas donio i objavio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu kojom je optuženoj Elzini Pirić iz Banovića izrekao kaznu zatvora u trajanju od 16 mjeseci, te optuženima Nijazu Mezetoviću i Midhatu Husiću kazne zatvora u trajanju od po jednu (1) godinu zbog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Kadrovi SDA

Podsjećamo, optužnicom se Mezetović i Husić terete da su u septembru 2016. godine, Mezetović kao predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratke.akcije (SDA) u Kladnju, a Husić kao načelnik općine Banovići, po prethodnom dogovoru sa Elzinom Pirić, tada predsjednicom OO SDA Banovići i zastupnicom u Zastupničkom domu parlamenta FBiH, iskoristili svoj društveni i uticajni položaj i posredovali kod odgovornih osoba u JP Šume TK da izvrše službenu radnju koju ne bi smjeli izvršiti. Znajući da zahtijevaju direktnu diskriminaciju uposlenika radi stranačke pripadnosti, nazvali su odgovorne osobe u JP Šume TK i Šumsko gazdinstvo Sprečko Živinice i tražili da se osoba koja je član druge političke partije i vijećnik u Općinskom vijeću Banovići, radi njegovog ranijeg političkog nastupa na predizbornom skupu, smijeni sa mjesta upravnika Šumarije Banovići i prerasporedi na rad u Sapnu.

Odbila da se povinuje

Postupajući pod uticajem optuženih, odgovorne osobe u JP Šume TK su djelimično udovoljile navedenim zahtjevima te su ovog uposlenika premjestili na posao u Živinice umjesto u Sapnu, tako što su donijeli rješenje o otkazu u kojem mu se nudi da u roku od osam dana prihvati radno mjesto u Živinicama. Ovaj uposlenik je bio prinuđen potpisati ugovor i počeo je raditi u Živinicama.

Elzina Pirić se tereti da je u decembru 2016. godine nazvala v.d direktoricu JP Šume TK i tražila da izvrši ono što su od nje prethodno tražili Mezetović i Husić, da ovu osobu, koja je ranije premještena sa radnog mjesta iz Banovića u Živinice, rasporedi u Sapnu, ali je direktorica odbila da se povinuje ovim zahtjevima.

Podsjećamo, Pirić je u međuvremenu napustila SDA te postala članica Partije demokratske aktivnosti (PDA), najrpije kao potpredsjednica, pa potom kao predsjednica.