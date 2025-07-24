Prije 75 godina rođena Jadranka Stojaković, jedna od najpoznatijih bh. kantautorica

Na današnji dan 1950. godine, u Sarajevu je rođena Jadranka Stojaković, gdje je i počela svoju muzičku karijeru krajem šezdesetih u grupi „Kombo 6“, a prvi solistički nastup imala je 1968. godine na festivalu “Mladi pjevaju proljeću”. Od 1988. do 2011. godine Jadranka je živjela i stvarala u Japanu, gdje se, 2009. godine, teško povrijedila tokom nastupa u središtu Toyote. Naime, publika ju je pozvala na bis, a ona se saplela o kablove i pala. Nakon toga se mogla kretati samo uz pomoć kolica ili hodalice. Kada je preživjela razorni potres koji je pogodio Tokio u martu 2011., odlučila je da se vrati u BiH. Bolovala od multipla skleroze Od 2012. godine radila je kao urednica u muzičkoj produkciji RTRS i svojim je velikim iskustvom pomagala talentiranim mladim ljudima. U saradnji s prijateljicom Milkom Čeremidžić napisala je knjigu o svom životnom i stvaralačkom putu naslova “Boje zvuka”. Ali kako je bolovala od multipla skleroze, 2014. godine smještena je u dom za starije osobe "Ivan Pavao Drugi" u Banjoj Luci, gdje je provela posljednje dvije godine života. Jadranke se sjećamo po predivnim šansonama: “Sve smo mogli mi”, “Čarobnjaci”, “Nedovršeni valceri”, “Muzika je svirala”, “Ima neka tajna veza”, “Na drumovima Srema”, “Tijesno doba” i “Vjerujem”, a njena izvedba pjesme “Što te nema” uvrštena je među deset najboljih evropskih etno pjesama svih vremena.

Rođen Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u historiji Južne Amerike 1783. - Rođen južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije, poslije mnogih vojnih pobjeda nad Špancima nazvan "El libertador de la patria" (Oslobodilac domovine). Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i izabran za predsjednika Kolumbije i Bolivije, koja je po njemu dobila ime. Njegovu životnu zamisao - osnivanje federacije južnoameričkih republika, omela su trvenja vladajućih slojeva i otpor SAD i Velike Britanije. Optužen za namjeru da se proglasi monarhom, povukao se s vlasti 1930. i ubrzo umro. 1802. - Francuski pisac Aleksandar Dima (Alexandre Dumas), jedan od začetnika feljtonističkog romana, rođen je na današnji dan. Sam ili uz pomoć brojnih saradnika napisao je gotovo 300 djela, punih života i zanimljivih preokreta, čija kompozicija, živ dijalog i slikoviti opisi privlače i sada čitalačku publiku širom svijeta. Prvo se istakao romantičnim dramama "Anri Treći i njegov dvor", "Antoni", "Kula Nel", "Kin". Pisao je i komedije, ali je svjetsku slavu stekao slobodno obrađenim romanima s motivima iz francuske historije: "Tri musketara", "Grof Monte Kristo", "Kraljica Margo", "Dvadeset godina poslije", "Kraljicin đerdan", "Crna lala"… 1864. - Rođen njemački pisac Benjamin Frenklin Vedekind (Franklin Wedekind), poznat kao Frank Vedekind, koji je ekscentričnim, ali snažnim dramama, punim ironije i cinizma, tragike i komike, grotesknih likova, drastičnih erotskih scena i uličnog žargona provocirao licemjerni građanski moral. Djela: drame "Proljetno buđenje", "Zemaljski duh", "Markiz fon Kajt", "Pandorina kutija", "Mrtvački ples", "Muzika", "Cenzura", pjesme "Četiri godišnja doba". 1906. - Umro srbijanski književnik Stevan Sremac, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti. Pisao je duhovite pripovijetke iz provincijskog života, u kojem je našao starinsku atmosferu, poetsku nježnost, humorističke zaplete, a pod naslovom "Iz knjiga starostavnih" izdao je poetizovane pripovijetke iz narodne historije. Ostala djela: drame "Ivkova slava", "Zona Zamfirova", romani "Pop Ćira i pop Spira", "Vukadin", politička satira "Luminacija na selu". 1911. - Hiram Bingham, američki arheolog i političar, pronašao ruine svetog grada Inka - Machu Picchu, "izgubljeni grad Inka", smješten na najvišem dijelu istočnih Andi u Peruu. Između 1906. i 1924. godine organizirao je šest ekspedicija po Južnoj Americi. Osim arheologijom bavio se i politkom, pa je tako bio guverner i senator Savezne države Konektikat.

Rođen Predrag Ejdus, bard srbijanskog i regionalnog glumišta 1947. - Rođen Predrag Ejdus, srbijanski televizijski i pozorišni glumac, te profesor glume. Bio je predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije od 1985. do 1989. Odigrao je 150 pozoriših uloga, snimio više od 50 filmova, televizijskih drama i serija. U njegove antologijske pozorišne uloge ubrajaju se likovi: Osipa Mandeljštama, Joakima Vujića, kneza Miškina, Franca Kafke, Napoleona, Borisa Godunova, Isaka Babelja, Porfirija Petroviča, Kir Janje, Laze Dunđerskog... Predstavom “Kir Janja”, u kojoj je glumio naslovnu ulogu, proslavio je 2017. godine 25 godina izvođenja te uloge. Preminuo je u Beogradu, 28. septembra 2018. godine. 1949. - Alija Sirotanović je, sa svojih osam komorata, za osam sati rada iskopao 152 tone uglja, prebacio normu za 215 posto, srušio dotadašnji rekord Stahanova za 50 tona i postigao svoj svetski rekord u iskopu uglja. 1957. - Umro francuski pisac, reditelj i glumac ruskog porijekla Aleksandar Žorž Gitri (Alexander George), poznat kao Saša Gitri, autor lakih komedija, koje je sam režirao i u njima igrao glavne uloge. Djela: komedije "Noćni čuvar", "Lijepa svadba", operete "Maskirana ljubav", "Mocart", filmovi "Kad bi Versaj progovorio", "Roman jednog varalice". 1969. - Rođena Dženifer Lopez (Jennifer), američka glumica, pjevačica, plesačica, muzička producentica i modna dizajnerica. Prema izvještaju časopisa “Forbes” iz 2007., Lopez deveta je najbogatija žena na svijetu, a njeno bogatstvo pocjenjuje se na 110 miliona dolara. 1974. - Umro engleski fizičar Džejms Čedvik (James Chadwick), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935., koji je 1932. otkrio neutron. U Drugom svjetskom ratu je od 1943. do 1945. kao glavni britanski instruktor radio na "Menhetn projektu" razvoja atomske bombe u Los Alamosu, SAD. 1976. - Američki svemirski brod "Viking 1" spustio se na Mars, čime je počelo ispitivanje mogućnosti života na toj planeti. 1980. - Umro engleski filmski glumac Piter Selers (Peter Sellers), izuzetan komičar, majstor prerušavanja. Igrao je u seriji filmova o Pink Panteru. Ostali filmovi: "Dr Strendžlav", "Lolita", "Pucanj u tami", "Šta je novo, mačkice", "Zatvorenik Zende", "Dobro došli, gospodine Čens".

