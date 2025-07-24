Profesor Enver Kazaz za “Avaz”. Šmit ima hrabrosti da se sudari s političkim moćnicima

Činjenica da su ga napadali i iz SNSD-a i iz SDA, pokazuje da je Šmit radio u interesu države, kaže univerzitetski profesor i politički analitičar Enver Kazaz. Podsjeća na samo neke od njegovih odluka.

- Iz SDA mu zamjeraju na suspenziji Ustava na jedan dan, da bi se formirala Vlada FBiH, a zaboravljaju da je za sva vremena deblokirao proces formiranja Vlade promjenama u Domu naroda. Time je izvršio ustavnu reformu u FBiH koja je bila nasušno potrebna – kaže Kazaz.

Svojim djelovanjem, dodaje, Šmit je omogućio opoziciji u RS da se u velikoj mjeri oslobodi “samrtničkog zagrljaja” SNSD-a. Kazaz podsjeća da je visoki predstavnik prošle godine institucije kulture na državnoj razini spasio od njihovog gašenja.

- Uveo je i krivično djelo nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Nametnuo je tehničke izmjene Izbornog zakona, što je dokaz da radi u interesu građana. Nametnuo je odluku kojom RS treba da plati dug „Viaducta“, što dovoljno govori o njegovoj pravičnosti i poštivanju zakonitosti. Bez obzira na neke omaške, može se reći da je u značajnoj mjeri pogurao BiH naprijed. Kad bismo ga poredili s ostalima, mogli bismo reći da su samo on i pokojni Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown) imali hrabrosti da se sudare s domaćim političkim moćnicima i da odnesu pobjedu u interesu građana – kaže Kazaz.