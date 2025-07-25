Obilježena 33. godišnjica legendarne brigade formiranja Četvrte viteške motorizovane brigade

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća Ilidža i uz prisustvo bivših boraca, šehidskih porodica, predstavnika boračkih udruženja i političkog života, danas je započelo obilježavanje 33. godišnjice formiranja Četvrte viteške motorizovane brigade, jedne od najhrabrijih jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Manifestaciju je otvorio predsjednik Udruženja 4. viteška motorizovana brigada Sulejmen Skenderagić, dok je sve prisutne pozdravio i načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur.

– Ovo nije samo sjećanje na jedan datum, već obaveza koju nosimo prema prošlosti i budućnosti. Četvrta viteška nije bila samo hrabra i odvažna – bila je i časna brigada. Njena uloga u očuvanju Ilidže i domovine zauvijek će ostati duboko upisana u naš identitet i naše pamćenje – poručio je načelnik Muzur.

Odavanje počasti

Obilježavanje je započelo proteklog vikenda Memorijalnim turnirom, a današnjoj svečanosti prethodilo je polaganje cvijeća, učenje Fatihe i odavanje počasti na Centralnom spomen-obilježju na Ilidži i kod spomenika borcima brigade.

U Centralnoj džamiji u Hrasnici proučena je hatma-dova za sve šehide brigade, a danas se služi i parastos za poginule borce pravoslavne vjeroispovijesti. Misa zadušnica bit će održana sutra.

Spomen-obilježja

Obilježavanje se nastavlja u subotu, 26. jula, otkrivanjem spomen-obilježja na Trgu Četvrte viteške motorizovane brigade. U nedjelju je planiran planinarski pohod "Stazama heroja – tragom časti Čarli", a u ponedjeljak posjeta Golom Brdu, mjestu pogibije Emira Bogunića – Čarlija i njegovih saboraca, uz polaganje cvijeća i učenje Fatihe.

Završnica manifestacije predviđena je za ponedjeljak navečer u Hrasnici, gdje će ispred Doma kulture biti održan svečani koncert duhovne muzike pod nazivom "Vječnost je njihova" u izvedbi grupe Rejjan, te prigodni revijalni program.

Organizatori poručuju: Pamtićemo, poštovati i prenositi istinu, jer heroji ne umiru.