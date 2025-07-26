Ramiz Salkić pružio podršku Amiru Hurtiću nakon napada na imovinu: "Nadam se brzoj i nepristrasnoj istrazi"

Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, javno je podržao svog kolegu Amira Hurtića nakon nedavnih napada na njegovu imovinu i porodicu.

Na društvenim mrežama, Salkić je naglasio da Hurtić zaslužuje svaku vrstu podrške, dok je napade na njegovu porodicu ocijenio neprihvatljivim i oštro ih osudio.

- Nadam se brzoj i nepristrasnoj istrazi koja treba otkriti izvršioce napada i nalogodavce“, napisao je Salkić, dodajući da vjeruje da Hurtić neće odstupiti od svog dostojanstvenog rada i zaštite interesa birača u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Istakao je da pritisci, napadi i ucjene neće uticati na politički kurs Amira Hurtića te mu je izjavio punu podršku u ovim teškim trenucima.

Podsjetimo, policija je sinoć zaprimila prijavu o požaru na vozilu u dobojskom naselju Grapska. Požar je izbio na automobilu člana poslaničke grupe BH Zeleni-SDA u NSRS-u Amira Hurtića, koji je na Facebooku objavio fotografiju oštećenog vozila.