Letjelice za OSBiH pravi prestižna kompanija iz SAD: Stiže 6 novih letjelica

Prestižna multinacionalna kompanija “Leonardo USA” radit će na proizvodnji helikoptera nove generacije koji će uskoro, u okviru programa saradnje između BiH i Sjedinjenih Država, biti isporučeni Oružanim snagama BiH, saznaje “Dnevni avaz”.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez objavio je da je tokom sajma namjenske industrije IDEF-2025 u Turskoj, koji je imao više od 2.000 izlagača, održao sastanke s predstavnicima vodećih svjetskih kompanija. Najavio je i nabavku najsavremenijih protivvazdušnih i protivoklopnih sistema, te savremenih antidron sistema.

Pismo iz Vašingtona

Kada je riječ o helikopterima, prema saznanjima “Avaza”, do sredine avgusta očekuje se pismo iz Vašingtona na osnovu kojeg će početi pregovori oko projekta – dostava letjelica “Agusta Westland AW119”, te obuka personala.