“AVAZ” SAZNAJE

Letjelice za OSBiH pravi prestižna kompanija iz SAD: Stiže 6 novih letjelica

Isporuka “Agusta Westland AW119” Oružanim snagama BiH očekuje se uskoro

Ovako izgleda nova letjelica OSBiH. Agusta Westland AW119

I. Ć.

26.7.2025

Prestižna multinacionalna kompanija “Leonardo USA” radit će na proizvodnji helikoptera nove generacije koji će uskoro, u okviru programa saradnje između BiH i Sjedinjenih Država, biti isporučeni Oružanim snagama BiH, saznaje “Dnevni avaz”.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez objavio je da je tokom sajma namjenske industrije IDEF-2025 u Turskoj, koji je imao više od 2.000 izlagača, održao sastanke s predstavnicima vodećih svjetskih kompanija. Najavio je i nabavku najsavremenijih protivvazdušnih i protivoklopnih sistema, te savremenih antidron sistema.

Pismo iz Vašingtona

Kada je riječ o helikopterima, prema saznanjima “Avaza”, do sredine avgusta očekuje se pismo iz Vašingtona na osnovu kojeg će početi pregovori oko projekta – dostava letjelica “Agusta Westland AW119”, te obuka personala.

Helez: Važni sastanci. Avaz

- Dinamika isporuke bit će precizirana u ovisnosti o dinamici proizvodnje helikoptera. Nama je važno da isporuka što prije krene na temelju sporazuma dviju zemalja – kaže nam izvor upućen u aktivnosti.

Također, saradnja s drugim kompanijama namjenske industrije iz Turske nastavit će se u okviru Sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji dviju zemalja.

Rok isporuke

Ministar Helez potvrdio je “Avazu” da kreće procedura sa SAD.

- Kada projekt dobije saglasnost, Ministarstvo finansija SAD će izvršiti uplatu sredstava kompaniji “Leonardo USA” za nove helikoptere. Rok isporuke je od 12 do 18 mjeseci – kazao nam je Helez i dodao da planira posjetu fabrici u Filadelfiji. 

