Vožnja vozom kroz krajolik Une za spektakularan kraj 51. Una regate

Dok se veslači u svojim čamcima spuštaju niz smaragdnu rijeku, dio učesnika 51. internacionalne turističke Una regate, kao i brojni građani i zaljubljenici prirode, odlučili su da treću, završnu etapu te jedinstvene manifestacije dožive iz nešto drugačije perspektive, iz voza.

Nacionalni park Una, u saradnji sa Željeznicama Federacije BiH, omogućio je nezaboravno putovanje željeznicom od Bihaća do Bosanske Krupe. Ova inicijativa, prvi put realizirana u okviru regate, spojila je ljepotu krajolika, zvuk tambura i duh zajedništva u jedno jedinstveno iskustvo.

- Ove godine imamo posebnu specifičnost koju želimo istaknuti. Naime, u saradnji sa Željeznicama FBiH pokrenuli smo putovanje vozom na trećoj etapi od Bihaća do Bosanske Krupe. Za kratko ćemo se zaustaviti u dijelu Une kod Miostraha, u čemu ove godine s nama učestvuje i Grad Cazin - rekao je Alen Zulić, v.d. direktora Nacionalnog parka Una.

Putovanje nije samo prijevozno sredstvo, već pravo malo putujuće slavlje. Putnici će uz tamburaše, osmijehe i fotografisanje kraj prozora imati priliku da dožive ljepotu Unske doline na jedan potpuno novi način. Kratko zaustavljanje kod Miostraha simbolično će povezati sve gradove domaćine regate – Bihać, Cazin i Bosansku Krupu.

Zajednička poruka organizatora i učesnika glasi.

- Una ne spaja samo obale, već i ljude, generacije i gradove - poručili su.

Ove godine, zahvaljujući vozu, spajanje je bilo brže i ljepše.