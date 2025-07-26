Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TURIZAM

Završena ovogodišnja Una regata: Učesnici stigli iz Bihaća u Bosansku Krupu

Finalno veče donosi i muzički program, koncert Džejle Ramović

Završena Una Regata - Avaz
Završena Una Regata - Avaz
Završena Una Regata - Avaz
Završena Una Regata - Avaz
Završena Una Regata - Avaz
+6
S. B.

26.7.2025

Ovogodišnja Internacionalna turistička Una regata uspješno je završena današnjim dolaskom učesnika iz Bihaća u Bosansku Krupu. 

Tokom protekla tri dana, veslači i ljubitelji prirode uživali su u jedinstvenom doživljaju Une, prolazeći kroz njene najljepše dionice i zaustavljajući se na nekoliko lokacija gdje su ih dočekali brojni građani i turisti.

Regata je, kao i svake godine, privukla veliki broj učesnika iz BiH, regiona i inostranstva, a organizatori ističu da je ovogodišnje izdanje jedno od najposjećenijih do sada.

Finalno veče donosi i muzički program, koncert Džejle Ramović, koji će biti održan u centru Bosanske Krupe. 

Očekuje se veliki broj posjetilaca, čime će ovaj događaj zaokružiti trodnevnu manifestaciju koja je i ove godine spojila sport, turizam i zabavu na rijeci Uni.
# NACIONALNI PARK UNA
# UNA REGATA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.