Završena ovogodišnja Una regata: Učesnici stigli iz Bihaća u Bosansku Krupu

Ovogodišnja Internacionalna turistička Una regata uspješno je završena današnjim dolaskom učesnika iz Bihaća u Bosansku Krupu.

Tokom protekla tri dana, veslači i ljubitelji prirode uživali su u jedinstvenom doživljaju Une, prolazeći kroz njene najljepše dionice i zaustavljajući se na nekoliko lokacija gdje su ih dočekali brojni građani i turisti.

Regata je, kao i svake godine, privukla veliki broj učesnika iz BiH, regiona i inostranstva, a organizatori ističu da je ovogodišnje izdanje jedno od najposjećenijih do sada.

Finalno veče donosi i muzički program, koncert Džejle Ramović, koji će biti održan u centru Bosanske Krupe.