Bh. vojni gigant izdržao “prvi udar” nove američke carinske politike

Kompanija Unis Ginex iz Goražda u prvoj polovini ove godine ostvarila je ukupne prihode u visini od 45,5 miliona KM, što je blagi rast u odnosu na 45,3 miliona iz prve polovine prošle godine, piše BiznisInfo.ba.

Ova informacija je važna jer je u prvoj polovini godine bilo dosta informacija o tome da nova američka carinska politika već pogađa Ginex, odnosno da su neki kupci otkazali narudžbe.

Dobit kompanije, doduše, bila je nešto manja, odnosno pala je sa 18 miliona na 16,6 miliona maraka.

Šta će se dalje dešavati, ostaje da se vidi, ali se čini da je Ginex izdržao prvi udar promijenjene američke carinske politike.

Šta nosi budućnost?

Unis Ginex je postao najveći proizvođač kapisla na svijetu, što je za BiznisInfo.ba prije nekoliko mjeseci potvrdio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Unis Ginex je, prema njegovim riječima, posljednjom investicijom u proširivanje kapaciteta postao najveći proizvođač kapisla na svijetu.

– Također zbog sjajnih rezultata i kvalitetne tehnologije imamo upita, pa i konkretnih prijedloga da Ginex putem transfera tehnologije, znanja i iskustva njegovih kadrova bude suosnivač i suvlasnik fabrika koje bi se osnovale u drugim zemljama. To je samo još jedna potvrda da kada imate kvalitet i rezultate onda ne trebate brinuti za budućnost – kazao je tada Nikšić.

PTG krenuo s otkazima

S druge strane, situacija u ovoj grani industrije nije sjajna, upravo zbog američkih carina.

Druga velika goraždanska kompanija koja se bavi proizvodnjom municije, Pobjeda Tehnology Goražde (PTG), zbog carinskih barijera prinuđena je da smanji proizvodnju, što je već dovelo do otpuštanja radnika. To je jučer potvrdio premijer BPK Edin Ćulov, prenosi Biznisinfo.ba.