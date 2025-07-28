Zukan Helez za "Avaz" otkriva šta je sve dogovorio u Turskoj: Sve je spremno za isporuku Bayraktara

Pored ostalog, OSBiH će dobiti najsavremenije protuzračne i protuoklopne sisteme, a u izboru su Sungur i Hisat, te Umats i Omatas, vođeni sistemi srednjeg dometa.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez poslije posjete Sajmu odbrambene industrije IDEF 2025, te razgovora s vlasnicima i direktorima kompanija, kao i sekretarom namjenske industrije Turske Halukom Gorgunom, „Avazu“ je ispričao sve o projektima opremanja Oružanih snaga BiH i obuke njenih pripadnika.

- Mi ćemo odlučiti šta je nama najbolje i odabrati jedan protuzračni i jedan protuoklopni sistem, a onda naši vojnici i oficiri, koji će upravljati time, idu na obuku u Tursku. Ne možemo nešto uvesti prije nego budemo imali obučene ljude. Obavio sam razgovor s vlasnicima i direktorima kompanija. Jako je bitno da na četiri vozila KIRPI 2, koja smo već uvezli, može biti instalirano sve od tog naoružanja. Inače, pored dopremljena četiri, imamo potpisan sporazum o isporuci ukupno 48 borbenih vozila Kirpi 2, kojima će postepeno biti opremljene čitave Oružane snage – kaže Helez za "Avaz".

Kamikaze dronovi

Sve je potpisano i spremno za isporuku dviju bespilotnih letjelica Bayraktar TB 2, a Helez otkriva da je dogovoren i uvoz manjih dronova.

- Od dvadesetak najmodernijih turskih sistema, koji su predstavljeni na sajmu, dva već imamo - TB2 i Kirpi 2. Dogovorili smo da za određenu vrstu kamikaza dronova, na prijedlog partnera iz Turske, pošaljemo naše vojnike na obuku. Ima jedan širok paket naših dogovora koji bi u narednom periodu trebali ići u realizaciju. Sve su to lijepe vijesti za BiH, jer sve što nabavljamo usmjereno je na odbranu BiH – kaže Helez.

Opstrukcije u Vijeću ministara

- Ovo je bila izuzetno važna posjeta, jer nam je uz SAD, Turska najznačajniji partner u jačanju interoperabilnosti i opremanju OSBiH. Imamo potpisan sporazum o vojno-finansijskoj saradnji u modernizaciji OSBIH, koji je usvojilo Predsjedništvo BiH, ali se on ne provodi i ne može se planirati u budžetu zbog stalnih opstrukcija u Vijeću ministara od ministara iz RS. Po tome smo izdvojili 0 KM, pa nam je ostalo da to radimo uz pomoć naših partnera ili iz naših unutrašnjih rezervi – kaže.

Dogovorili smo da Turska pošalje najjaču delegaciju u BiH koja će se sastati s predstavnicima naše namjenske industrije i dogovoriti projekte