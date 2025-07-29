Drama na španskoj obali: Pilot izveo opasan manevar i zamalo završio među kupačima

Prema izjavama očevidaca, avion je u jednom trenutku naglo izgubio visinu i krenuo u poniranje ka obali, ostavivši za sobom trag straha i nevjerice.

Tokom aeromitinga održanog u španskom priobalnom gradu Gijonu, došlo je do dramatične situacije kada je borbeni avion F/A-18 Hornet španskog ratnog zrakoplovstva izveo izuzetno rizičan manevar koji je gotovo završio kobno za stotine kupača okupljenih na plaži.

Snimci događaja brzo su preplavili društvene mreže, a mnogi su šokirani koliko je malo nedostajalo da dođe do nesreće s tragičnim ishodom. Samo zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji pilota, avion je u posljednjem trenutku uspio promijeniti pravac i izbjeći kontakt sa zemljom i mnoštvom ljudi.

Pitanje sigurnosnih procedura

Ovaj incident, iako bez žrtava, skrenuo je pažnju na izuzetne letne sposobnosti Horneta, naročito kada je riječ o manevrisanju pri manjim brzinama i ekstremnim napadnim uglovima. Ipak, postavlja se pitanje sigurnosnih procedura i potencijalnih rizika izvođenja složenih akrobacija u blizini naseljenih ili turističkih zona.

Potencijalna tragedija

Avioni F/A-18 Hornet u upotrebi su u španskom ratnom zrakoplovstvu već skoro četiri decenije. Od ukupno 96 jedinica, trenutno je operativno oko 85. Iako se radi o izuzetno pouzdanim letjelicama, u dosadašnjoj upotrebi izgubljeno je 12 aviona, dok su četiri pilota izgubila život.

Posljednja nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se u oktobru 2024. godine, kada je jedan Hornet pao tokom trenažnog leta iznad Zaragoze. Tada je život izgubio pilot koji nije uspio da se katapultira.

Ova nova situacija u Gijonu, iako bez direktnih posljedica, još jednom podsjeća na tanke granice između adrenalinske predstave i potencijalne tragedije.