Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom poslijepodne. U većem dijelu Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima i tokom tada ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša ili rosulja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili rosulja. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 21 °C.