Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UK S VIJEĆEM

Kalem: Ovo je "sastanak radi nerada"

Bivši ministar saobraćaja KS reagirao nakon Ukovog sastanka s članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja KS

Adi Kalem i Nihad Uk. Facebook

I. Ć.

30.7.2025

Bivši ministar saobraćaja KS Adi Kalem reagirao je nakon što je Vlada Kantona Sarajevo objavila kako se premijer KS Nihad Uk sastao s članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja KS. Kalem je susret nazvao “sastankom radi nerada”, a evo i zašto.

-Ovo Vijeće nije radilo gotovo dvije godine, i sve dosadašnje aktivnosti bile su više dekor nego strategija. Na više sjednica Skupštine tražio sam da se Vijeće konačno formira i da mu se obezbijedi ono što je minimum za bilo kakav smislen rad – osnovni budžetski okvir. Međutim, ti zahtjevi godinama ostaju ignorisani. U međuvremenu, ljudi svakodnevno ginu, a sigurnost na cestama je daleko ispod prihvatljivog minimuma. Zakoni jasno propisuju da Vijeće mora postojati i djelovati – ne kao savjetodavno tijelo za slikanje, već kao stručna, funkcionalna i operativna jedinica za prevenciju, edukaciju i sistemsku intervenciju – Kalemova je reakcija.

Premijer Uk s članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja KS. Vlada KS

Prema njegovim riječima, Vlada Kantona Sarajevo raspolaže s više od 1,8 milijardi KM, ali nije predvidjela ni fening za rad tijela koje se bavi zaštitom života na cestama.

- To dovoljno govori o političkom prioritetu koji ova oblast (ne)uživa. Sastanak s premijerom je reakcija na višegodišnji nerad, a ne produkt kontinuirane brige – ističe Kalem.

Inače, Vlada KS objavila je da se na sastanku razgovaralo o Programu rada Vijeća za ovu godinu, kao i o mjerama i aktivnostima potrebnim za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama.

# ADI KALEM
# NIHAD UK
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.