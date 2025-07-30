Kalem: Ovo je "sastanak radi nerada"

Bivši ministar saobraćaja KS Adi Kalem reagirao je nakon što je Vlada Kantona Sarajevo objavila kako se premijer KS Nihad Uk sastao s članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja KS. Kalem je susret nazvao “sastankom radi nerada”, a evo i zašto.

-Ovo Vijeće nije radilo gotovo dvije godine, i sve dosadašnje aktivnosti bile su više dekor nego strategija. Na više sjednica Skupštine tražio sam da se Vijeće konačno formira i da mu se obezbijedi ono što je minimum za bilo kakav smislen rad – osnovni budžetski okvir. Međutim, ti zahtjevi godinama ostaju ignorisani. U međuvremenu, ljudi svakodnevno ginu, a sigurnost na cestama je daleko ispod prihvatljivog minimuma. Zakoni jasno propisuju da Vijeće mora postojati i djelovati – ne kao savjetodavno tijelo za slikanje, već kao stručna, funkcionalna i operativna jedinica za prevenciju, edukaciju i sistemsku intervenciju – Kalemova je reakcija.