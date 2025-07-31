Umjereno oblačno u Bosni, sunčano u Hercegovini

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje tokom poslijepodne. Nešto sunčanije se očekuje u sjevernim područjima.

U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.