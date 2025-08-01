Akademik Pejanović: "Potrebno je osnivanje fonda za razvoj Srebrenice"

Akademik Mirko Pejanović zatražio je osnivanje Evropskog fonda za ekonomski i socijalni razvoj Srebrenice. Kako tvrdi, ona je 30 godina nakon počinjenog genocida nerazvijena i ekonomski izolirana.

- Srebrenica je sa tolikim stradanjem njenih žitelja postala planetarno pitanje i fenomen. Na našu sreću, Srebrenica je u okviru Skupštine Ujedinjenih nacija dobila poseban datum obilježavanja i sjećanja, a to je 11. juli. Ove godine je bio organizovan poseban kooperativni skup na kojem su učestvovale skoro sve vlade iz zemalja EU i šire - rekao je Pejanović za FTV.

Međutim, dodao je, postavlja se pitanje šta se još može uraditi za Srebrenicu.

- Zapravo, može li se promijeniti odnos demokratskih snaga prema gradu, tako da se on razvija na adekvatan način, koji bi omogućio da djeca žrtava rata imaju mogućnost ekonomskog prosperiteta i povratka.

Preko 27 hiljada ljudi je živjelo u Srebrenici, a nakon genocida se to svelo na nekih 5 hiljada iz bošnjačke strukture stanovništva. Smanjio se i broj stanovnika srpske nacionalnosti koji je tamo živio - kaže akademik Pejanović.

Naglašava da je bilo nekoliko konferencija koje su bile posvećene Srebrenici.

- Dio tih konferencija vodio je istaknuti profesor Smajil Čekić, koji je istraživao obuhvat genocida, a onda su bile konferencije koje sam ja vodio. Jedna je razmatrala odnos prema genocidu i posljednja konferencija bila je o istraživanju posljedica genocida. Postavlja se pitanje možemo li izgraditi odnos u kojem će učestvovati i Evropska unija i njeni fondovi i Vlada Federacije i vlade kantona?

Naravno da može. Zato je nastalo to javno pismo. Ono, ne samo da je javno objavljeno u Sarajevu, nego su ga i mnogi mediji već preuzeli u Briselu.

Mi želimo da ta inicijativa dođe do Ursule von der Leyen, koja je najodgovorniji čovjek u Evropskoj komisiji. Ona je meni bila motivacija.

Ona je i najodgovornije mjesto koje može pokrenuti mehanizam. Nije u pitanju samo da li će se naći neka sredstva.

U pitanju je odnos. Genocid u Srebrenici je najveća mrlja na savjesti Evropske unije - poručio je Pejanović.