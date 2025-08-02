Špirić: Narod je jedini koji daje legitimitet onima koje želi da ga predstavljaju

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ocijenio je da „sramna presuda Apelacionog vijeća Suda BiH predstavlja nastavak političkog progona predsjednika RS Milorada Dodika i potiranje demokratije i njenih principa u korijenu“.

- Siguran sam da mržnja i progon Dodika neće otvoriti nove stranice ljubavi prema BiH - rekao je Špirić Srni.

Izjavio je da „ukoliko se žele stabilizovati prilike u BiH, onda se moraju poštovati izborni legitimitet i volja naroda, jer je narod jedini koji daje legitimitet onima koje želi da ga predstavljaju“.

- Tako će biti i u RS - konačna je narodna - poručio je Špirić.

On je uvjeren da će institucije Republike Srpske i na ovo imati jasan i održiv odgovor.

- Ova presuda dala je BiH status neželjenog djeteta - zaključio je Špirić.

Podsjećamo, Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je jučer prvostepenu presudu predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta).