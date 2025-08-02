Inspektori Porezne uprave FBiH izvršili 148 kontrola, izrečene novčane kazne u iznosu 87.200 KM

Porezna uprava Federacije BiH u petak, 1. augusta, je na području Federacije BiH izvršila 148 inspekcijskih nadzora kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju - vikendice i vile s bazenom, djelatnost ugostiteljstva, kao i druge uslužne djelatnosti.

Poštivanje odredbi

Kontrolama je vršena provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

Prema djelimičnim rezultatima provedenih inspekcijskih nadzora koji se nastavljaju i u dane vikenda, u toku kontrola inspektori su zatekli 83 prijavljena radnika i 27 neprijavljenih radnika ili 18,24 posto. Otkriveno je 37 objekata, ili 25 posto koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 41 porezni obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj ili 27,70 posto i 51 porezni obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja, ili 34,45 posto.

Konačni rezultati kontrola

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja zapečaćeno je šest objekata ili četiri posto i u 67 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 87.200 KM. Djelimični rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od 148 kontrolisanih poreznih obveznika pokazali su da 45,27 posto poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

S obzirom da se aktivnosti nastavljaju napominjemo, da će konačne rezultate izvršenih kontrola Porezna uprava Federacije BiH objaviti u toku naredne sedmice.

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevo izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečen jedan prijavljeni radnik, sedam objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i jedan obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u šest kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 3.000 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečeno 18 prijavljenih radnika i 17 neprijavljenih radnika, 15 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 15 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 18 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su dva objekata i u 22 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 21.000 KM.

Zeničko-dobojski kanton

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 24 kontrole u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika i 2 neprijavljena radnika, šest objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 11 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.100 KM.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima su otkrivena tri objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, tri obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i tri obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u tri kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 1.500 KM.

Srednjobosanski kanton

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno sedam neprijavljenih radnika, 10 obveznika koji nisu imali fisklani uređaj i 10 obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u devet kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.500 KM.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izvršeno je osam kontrola u kojima su zatečena 24 prijavljena radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao fiskalni uređaj i četiri obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u sedam kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 14.500 KM.

Unsko-sanski kanton

Na području Unsko-sanskog kantona je izvršeno osam kontrola.

U Kantonu 10 izvršeno je osam kontrola. Zbog utvrđenih nepravilnosti u četiri kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 5.000 KM.

Posavski kanton

Na području Posavskog kantona izvršeno je osam kontrola u kojima je zatečeno 13 prijavljenih radnika, jedan neprijavljeni radnik, jedan obveznik koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, tri obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti jedan objekt je zapečaćen i u četiri kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 10.600 KM.

Nastavljaju se inspekcijski nadzori

Porezna uprava Federacije BiH ističe da je zadovoljna provedenim inspekcijskim nadzorima, jer su najava kontrola i pozivi poreznim obveznicima da se dobrovoljno registruju kod nadležnih organa imali pozitivne efekte, koji su uticali na povećanje broja registrovanih poreznih obveznika te smanjenje iznosa izrečenih novčanih kazni.

Aktivnosti inspekcijskih nadzora nastavljaju se i u narednim danima, te se pozivaju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost izdavanja objekata za odmor i rekreaciju da dobrovoljno izvrše registraciju, prijave radnike u Jedinstveni sistem Porezne uprave, evidentiraju promet od izdavanja objekata i usklade svoje poslovanje sa zakonom, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.