Srbijanski premijer o presudi Dodiku: "Nekome smeta jedinstvo srpskog naroda"

Povodom presude predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, oglasio se srbijanski premijer Đuro Macut koji je izjavio da ona predstavlja direktan udar na mir u regiji.

Kako je kazao, „donošenje jedne tako očigledno politički motivisane odluke ukazuje na to da je usmjerena, ne samo protiv jednog čovjeka, već protiv institucija RS i cijelog srpskog naroda“.

- Poruka ove presude jasno govori da nekome smeta jedinstvo srpskog naroda, stabilnost, saradnja i mir koji zajedno grade Srbija i RS - ocijenio je Macut.

Macut je ukazao „da je srpski narod u svojoj historiji mnogo puta bio na udaru, ali je uvijek ostajao uspravan, istrajan i jedinstven“, saopćeno je iz Vlade Srbije.

- I ovoga puta ostat ćemo složni, sabrani i okrenuti jedni drugima, jer naša ljubav prema otadžbini, zajedništvo i bratska povezanost između Srbije i RS, jači su od svake nepravde -rekao je Macut.

On je naglasio da će Vlada Srbije nastaviti da pruža podršku narodu u RS i da se zalaže za poštovanje prava svih naroda i svih entiteta u okviru međunarodno priznatih sporazuma.

- Jedinstveni i dostojanstveni, ostajemo uz RS - zaključio je Macut.